El PSOE canario recurre al ataque y tacha de "circo político" la comisión parlamentaria del "caso Mascarillas"

Cierre de filas absoluto y contraofensiva verbal en las filas socialistas tras el demoledor veredicto parlamentario. La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro, ha arremetido con dureza contra el Parlamento autonómico tras la aprobación del dictamen que señala formalmente al ministro Ángel Víctor Torres como responsable político del caso Mascarillas. Siguiendo al milímetro la consigna de confrontación abierta de su jefe de filas, Fierro ha optado por descalificar de forma directa el trabajo de la Cámara regional, tachando la Comisión de Investigación de ser un mero "circo político". Según la dirigente del PSOE, todo el proceso nació completamente viciado y con un "veredicto escrito de antemano" por parte de Coalición Canaria y el Partido Popular con el único fin de desgastar las siglas de su partido.

Cortina de humo con los datos de mortalidad tras el varapalo del Pleno

En un intento desesperado por contrarrestar el contundente resultado de la votación en el Pleno, la portavoz socialista ha desplegado una cortina de humo mediática centrada en la gestión sanitaria global de la pandemia. Fierro ha presumido de que las islas fueron "uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19", tildando las graves conclusiones aprobadas por la mayoría parlamentaria de "falsedades intencionadas". En su argumentación para defender lo indefendible, la diputada ha llegado a ampararse en que los órganos fiscalizadores y judiciales catalogaron en su día los contratos de emergencia de "administrativamente impecables", ignorando deliberadamente que la comisión parlamentaria ha puesto al descubierto fallos flagrantes de control político en la estafa de los cuatro millones de euros.

El PSOE tilda de "basura lingüística" las acusaciones de la mayoría en la Cámara

Fierro ha elevado la agresividad del discurso socialista en sede parlamentaria al calificar la estrategia de la mayoría de la Cámara (CC, PP y VOX) de estar fundamentada en "mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística", presentándola burdamente como una maniobra de "confrontación partidista" para desgastar la imagen de una persona "honrada y limpia". Pese a que el dictamen final de la soberanía canaria vincula políticamente de forma nítida al anterior Ejecutivo del Pacto de las Flores con el fiasco de las compras a las empresas de la trama, el socialismo de las islas insiste de manera desafiante en que no existe prueba alguna que incrimine al ministro, recurriendo al insulto institucional para tapar la derrota parlamentaria.