Fuerteventura amplía un 35% su red de reciclaje con 470 nuevos contenedores

El Cabildo de Fuerteventura reforzará la recogida selectiva de residuos con la incorporación de 470 nuevos contenedores de carga lateral, una actuación que supone una inversión de 709.227 euros financiada a través de los fondos europeos Next Generation, canalizados por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

La adquisición permitirá ampliar de forma notable la infraestructura destinada al reciclaje en la isla. De los nuevos contenedores, 235 estarán destinados a la recogida de envases ligeros y los otros 235 a papel y cartón. Su instalación se realizará de manera progresiva coincidiendo con la entrada en funcionamiento del nuevo contrato del servicio de recogida selectiva, que actualmente se encuentra en fase de tramitación.

Con esta actuación, la red insular pasará de algo más de 1.300 contenedores de carga lateral a cerca de 1.800, lo que representa un incremento superior al 35% de la capacidad instalada para la recogida selectiva.

El consejero insular de Residuos, Enrique Pérez, destacó que esta inversión permitirá ofrecer un servicio más eficiente y adaptado al crecimiento de la población y al aumento del volumen de residuos reciclados. Además, avanzó que el nuevo contrato incluirá un refuerzo de los medios materiales para mejorar la prestación del servicio en todos los municipios.

Entre las novedades también figura la incorporación de dos nuevos camiones de carga lateral, que facilitarán la ampliación del servicio y permitirán optimizar las rutas de recogida en toda la isla.

La isla que más crece en reciclaje

Según los datos del Cabildo, Fuerteventura es la isla del archipiélago que más ha incrementado la recogida de envases ligeros y de papel y cartón en los últimos años. En el caso del vidrio, además, lidera la recogida selectiva en Canarias, consolidando una evolución al alza.

Pérez atribuyó estos resultados tanto al esfuerzo de las administraciones como a la implicación de la ciudadanía. "Los buenos resultados que está obteniendo Fuerteventura son posibles gracias al compromiso de los vecinos. Desde la Administración seguimos poniendo los medios necesarios para que la recogida selectiva continúe creciendo y avanzar hacia un modelo de isla cada vez más sostenible", señaló.