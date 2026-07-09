Inmovilizan más de 8.500 bebidas en un comercio de Tenerife por irregularidades fiscales

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife han llevado a cabo una exhaustiva inspección en un local comercial situado en el municipio tinerfeño de Güímar. Esta operación se enmarca dentro de las labores habituales de control sobre artículos destinados a la venta al público y ha culminado con la inmovilización de miles de productos por distintas deficiencias.

Tras la identificación de los efectivos policiales y el comienzo de la revisión del recinto, las autoridades comprobaron la existencia de diversas anomalías en alimentos, refrescos y licores que se encontraban expuestos en los lineales para su comercialización directa a los clientes.

En concreto, durante la revisión, los agentes detectaron que una gran cantidad de género incumplía de forma flagrante la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria y nutrición. El motivo principal es que carecían de la información obligatoria que debe facilitarse al consumidor, especialmente en lo relativo a los requisitos lingüísticos y al etiquetado, fundamentales para garantizar la salud pública y la transparencia en el mercado.

Asimismo, a lo largo de la actuación se constató que varios centenares de botellas de alta graduación vulneraban la normativa tributaria. En este sentido, los envases carecían del correspondiente precinto exigido por la legislación sobre Impuestos Especiales, un requisito indispensable para acreditar el pago de las tasas correspondientes en España.

Como resultado de este operativo, la institución procedió a la inmovilización cautelar de un total de 8.554 productos. Este volumen de mercancía retenida se distribuye en 8.134 latas y recipientes de distintas marcas comerciales apartadas por presuntas infracciones sanitarias, junto a 420 unidades de bebidas derivadas del alcohol intervenidas por el ya mencionado incumplimiento fiscal.

Para dar fe de lo actuado, las autoridades procedieron a levantar y formalizar la correspondiente acta de inspección. Dicho documento fue firmado en el propio establecimiento por un empleado del negocio afectado, al que se le hizo entrega de una copia para su constancia y a efectos de posibles alegaciones en el procedimiento administrativo.

Todas las diligencias han sido remitidas de forma inmediata a los organismos competentes para que procedan a la instrucción de los expedientes administrativos que correspondan en cada caso. Durante este proceso, se mantendrá vigente la medida preventiva de paralización de todos los artículos que constituyen la posible infracción.

Finalmente, se detalla que estas irregularidades detectadas en el establecimiento tinerfeño constituyen posibles infracciones a la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, debido a las notorias deficiencias en la información proporcionada al comprador. Igualmente, se aprecia una vulneración de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, al vender mercancía sin su preceptivo sello oficial. Ambas faltas podrían derivar en cuantiosas sanciones económicas y en el decomiso definitivo.