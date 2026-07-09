La Guardia Civil refuerza Canarias con 59 alumnos en prácticas para la campaña estival

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha recibido a una nueva remesa de efectivos destinados a apuntalar la seguridad en el archipiélago. Se trata de la incorporación de un total de 59 alumnos en prácticas, quienes inician así la segunda fase de su riguroso período formativo. Estos agentes serán desplegados en diferentes islas de la provincia, con el fin de garantizar el orden público y la protección de los ciudadanos en unos meses de especial afluencia turística.

La distribución territorial de estos nuevos agentes se ha planificado atendiendo estrictamente a las necesidades operativas de la región. En concreto, 22 efectivos realizarán su formación en unidades de Lanzarote, mientras que la mayoría, un total de 35, lo harán en Fuerteventura. Por su parte, los dos alumnos restantes recalarán en la isla de Gran Canaria. Esta asignación estratégica permitirá reforzar las unidades territoriales de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, un pilar fundamental para el mantenimiento de la ley.

Refuerzo estival

El objetivo principal de esta importante incorporación es incrementar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la etapa estival. Las islas Canarias experimentan un notable aumento de población flotante debido al turismo, lo que hace imprescindible adaptar los recursos disponibles a las crecientes exigencias de las distintas unidades desplegadas sobre el terreno.

El proceso de aprendizaje de estos futuros agentes requiere de una profunda asimilación sobre el terreno. Durante un período de 40 semanas, los guardias civiles en fase de academia completarán su labor práctica en destinos reales. Esta experiencia directa en la calle les permitirá adquirir los conocimientos y la veteranía necesarios para obtener la condición de guardias civiles profesionales y servir a los ciudadanos con plena capacidad operativa.

Despliegue nacional

Esta medida autonómica se enmarca en un despliegue mucho mayor que afecta a todo el país. A nivel nacional, son un total de 3.123 guardias civiles alumnos los que se incorporan este año a unidades repartidas por toda España. Esta cifra refleja el firme compromiso institucional con la seguridad pública, ya que supone un aumento de 390 efectivos respecto al ejercicio anterior, cuando se sumaron 2.733 aspirantes.

Además de las tareas preventivas y de vigilancia ciudadana, un grupo selecto de 874 alumnos complementará su formación prestando servicio en distintas especialidades cruciales de la Benemérita. Entre estas ramas destacan la Agrupación de Tráfico, la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), así como los servicios de Fiscal y Fronteras o el Servicio Marítimo, áreas de vital importancia para la vigilancia de las costas nacionales.

Finalmente, cabe destacar el origen formativo de estos profesionales. Todo el contingente que ahora entra en servicio procede de dos instituciones de gran prestigio y tradición: la 131.ª promoción de la Academia de Guardias de Baeza y la 172.ª promoción del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, centros que aseguran la excelencia y la transmisión de los valores constitucionales.