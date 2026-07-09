Multa de 50.000 euros a un barco en Las Palmas al dar positivo en alcohol su capitán

La Capitanía Marítima de Las Palmas, organismo dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, ha tomado medidas contundentes contra la tripulación de un buque de bandera neerlandesa que se disponía a abandonar el puerto canario. La intervención se ha saldado con la apertura de un expediente sancionador tras comprobarse que el máximo responsable de la nave se encontraba bajo los efectos del alcohol, superando ampliamente los límites permitidos para la navegación.

La voz de alarma no surgió de forma casual, sino que fue fruto de la cooperación internacional en materia de seguridad marítima. En concreto, fue la propia Administración Marítima de Países Bajos la que remitió una alerta por correo electrónico a las autoridades españolas. En dicha comunicación, se advertía del posible estado de ebriedad de uno de los tripulantes a bordo del carguero comercial, bautizado como Marietje Deborah.

Ante la gravedad de la advertencia, el capitán marítimo, Ignacio Gallego, ordenó de inmediato la paralización de la salida del navío. Para ejecutar esta medida, se solicitó la colaboración de la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron en las instalaciones portuarias para llevar a cabo controles de alcoholemia a todos los miembros de la dotación. Las sospechas iniciales se confirmaron de manera rotunda cuando el capitán del barco arrojó un resultado positivo, rebasando el límite legal nacional e internacional establecido en 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Como consecuencia directa de esta infracción, las autoridades han ordenado la retención inmediata de la embarcación en los muelles grancanarios. Durante este periodo de inmovilización, no solo se tramitará la sanción correspondiente por el consumo de bebidas alcohólicas, sino que el buque será sometido a una minuciosa inspección técnica. Se trata del protocolo conocido como inspección MoU, un control del Estado del puerto rector que se realiza a barcos de bandera extranjera con el fin de detectar si existen otras posibles deficiencias técnicas, documentales o de seguridad.

El procedimiento administrativo ya se encuentra en marcha y conlleva estrictas obligaciones económicas y operativas para los responsables del navío. Antes de que el Marietje Deborah reciba la autorización definitiva para reanudar su travesía, el armador está obligado a depositar una garantía de 50.000 euros. Además, para asegurar que la navegación se realiza bajo las más estrictas condiciones de seguridad y de acuerdo a la ley, toda la tripulación sin excepción deberá superar una nueva prueba médica que certifique su plena aptitud para hacerse a la mar.