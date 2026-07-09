PSOE de Santa Cruz. "Consejos vendo, que para mí no tengo"

Charín González desnudó las carencias del discurso socialista, dejando a la edil Elena Mateo del PSOE sin respuesta y retratada ante su propia ineficacia.

​La política municipal a menudo se convierte en un teatro donde la oposición intenta rascar titulares a base de consignas vacías y superioridad moral. Sin embargo, en esta ocasión, el tiro le ha salido por la culata al Partido Socialista. La concejal del PSOE, Elena Mateo, intentó esta mañana arrinconar al equipo de gobierno en materia de atención social esgrimiendo el habitual manual de victimismo que caracteriza a su formación. Lo que no esperaba era la contundente y lapidaria réplica que le iba a caer encima.

​La titular de Asuntos Sociales no se anduvo con rodeos. Con un aplomo impecable y la crudeza de los datos por delante, desmontó punto por punto la frágil narrativa socialista. Fue una intervención brillante, exenta de los paños calientes y la tibieza a los que nos tiene acostumbrados la política actual. Una auténtica lección de gestión frente a la palabrería barata.

​Datos frente a pancartas

​El repaso fue monumental. La responsable del área social sacó a relucir las contradicciones y la inacción del PSOE cuando le toca asumir responsabilidades reales. Quedó en evidencia que dar lecciones desde la cómoda bancada de la oposición es un deporte muy sencillo, pero gestionar la dura realidad de las familias chicharreras requiere trabajo, rigor y mucha menos pancarta.

​La exposición fue directa a la yugular política. Las hipocresías del discurso socialista quedaron expuestas de forma cruda ante la mirada atónita de los presentes en la comisión. La concejal Elena Mateo fue incapaz de articular una réplica digna. Su silencio final no fue un mero accidente del debate, sino el reflejo de la más absoluta carencia de argumentos reales frente a los hechos. Se trazó una línea roja e infranqueable entre quienes utilizan la miseria y los Servicios Sociales como arma arrojadiza y quienes se enfrentan diariamente a los expedientes.

​El espejo de la hipocresía socialista

​El golpe de gracia de Charín González llegó al desenmascarar la enorme doble moral del Partido Socialista. La concejal no se conformó con defender los números de Santa Cruz, sino que pasó a la ofensiva y puso a la oposición frente al espejo de su propia incompetencia. El argumento esgrimido fue devastador. Mientras la edil socialista Elena Mateo exigía un despliegue absoluto de recursos y criticaba la gestión local, González le soltó a la cara el panorama desolador que impera en los ayuntamientos donde gobierna el PSOE.

​La titular del área desnudó el cinismo de quienes acuden a dar lecciones a la capital tinerfeña mientras son incapaces de sostener los escudos sociales en sus propios feudos. Recordó que en los municipios bajo mando socialista la falta de atención a los más vulnerables es flagrante y el colapso de las ayudas es la norma. Resulta bochornoso que el Partido Socialista exija en Santa Cruz lo que niega sistemáticamente allí donde tiene el bastón de mando. Ese repaso implacable sobre la nefasta gestión en otros ayuntamientos vecinos fue el misil que hundió definitivamente a la representante de la oposición y sepultó su credibilidad bajo el peso de sus propias contradicciones.

​Silencio sepulcral en la bancada del PSOE

​El momento cumbre del vídeo es precisamente el silencio de la representante socialista. Un mutismo absoluto que certifica el severo varapalo político recibido. No hubo espacio para las habituales sonrisas irónicas ni para las interrupciones fuera de tono. Solo quedó la evidente incomodidad de quien sabe que ha sido aplastada dialécticamente.

​Este episodio en Santa Cruz sirve como recordatorio implacable. La política de salón y eslóganes tiene las patas muy cortas cuando colisiona contra quienes conocen la administración desde la trinchera. Charín González no se limitó a defender su gestión. Impartió una clase magistral de contundencia política que la izquierda tardará mucho tiempo en digerir.