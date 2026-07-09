Rescatada una mujer de 80 años con quemaduras tras un incendio en su vivienda de Tenerife

Una vecina de 80 años de edad ha resultado herida de carácter moderado en la tarde de este jueves como consecuencia de un incendio que se ha desatado en la azotea de su domicilio. Los hechos han tenido lugar en la calle Princesa Guayarmina, situada en el término municipal de Candelaria, en la isla de Tenerife. Según la información oficial proporcionada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la rápida intervención de los equipos de rescate ha sido determinante para evitar que las llamas se propagasen al resto de la estructura habitacional.

La alerta se registró en la sala operativa del 1-1-2 cuando los relojes marcaban las 14:59 horas, momento en el que diversas llamadas telefónicas advirtieron sobre la presencia de humo y fuego en la cubierta del citado edificio. De manera inmediata, el Cecoes puso en marcha el protocolo habitual para este tipo de siniestros y procedió a la activación de los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron unidades de las fuerzas de seguridad, bomberos y personal sanitario con el objetivo de asegurar el perímetro, asistir a las posibles víctimas y sofocar el foco de las llamas.

A su llegada a la zona de la emergencia, las patrullas de la Guardia Civil tomaron el control de la situación en el exterior y procedieron a la evacuación preventiva del inmueble. Esta medida, de carácter estrictamente cautelar, tiene como finalidad garantizar la integridad física de los residentes y facilitar las labores de los equipos de extinción. Acto seguido, los efectivos de Bomberos se internaron en la propiedad para atacar directamente las llamas que afectaban de manera circunscrita a la azotea del edificio. Tras extinguir el fuego, los profesionales llevaron a cabo las exhaustivas tareas de ventilación para disipar la concentración de gases tóxicos y humo en el interior de la vivienda.

En el ámbito puramente sanitario, la mujer rescatada fue atendida in situ por el personal especializado del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tras una primera valoración en el lugar de los hechos, los facultativos determinaron que la víctima presentaba diversas quemaduras catalogadas inicialmente como de carácter moderado. Por este motivo, se dispuso su traslado inmediato a bordo de una ambulancia sanitarizada hasta las instalaciones del Centro de Salud de Candelaria, donde ha quedado bajo observación facultativa para el correspondiente tratamiento y cura de las lesiones sufridas a causa del suceso.