Si firmaste un préstamo este año, Canarias te ayuda a pagar los intereses. Abierto el plazo hasta octubre.

Para que un negocio prospere, crezca o simplemente se adapte, la inversión es innegociable, y con ella, casi siempre llega el endeudamiento. Consciente del peso que supone el coste del crédito en el balance de los pequeños negocios, el Gobierno de Canarias ha activado una línea de subvenciones dotada con 600.000 euros orientada a un fin muy específico, bonificar el tipo de interés de los préstamos.

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos ha diseñado una convocatoria con unos márgenes temporales y finalistas estrictos. La ayuda ya es oficial tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y establece una carrera de fondo administrativa para aquellos profesionales que busquen rebajar su factura bancaria.

¿Qué préstamos cubre la convocatoria?

Para que el dinero del contribuyente sirva de apoyo real a la economía productiva, el Ejecutivo ha acotado las condiciones. No se trata de financiar el gasto corriente ni de tapar agujeros contables, sino de incentivar la mejora del negocio.

Destino del capital: El préstamo debe haberse solicitado de forma exclusiva para financiar inversiones . Quedan fuera de la ecuación los créditos al consumo o los préstamos personales destinados al ámbito privado.

Margen temporal: Solo se bonificarán las operaciones firmadas a partir del 1 de enero de 2026 . Todo profesional que haya asumido deuda en 2025 o ejercicios anteriores queda excluido, independientemente de que el préstamo siga activo y genere intereses.

Requisitos del solicitante: Estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social o ser mutualista.

Una carrera contra el reloj burocrático

El modelo elegido por la Administración para repartir estos 600.000 euros es el de concurrencia no competitiva. En la práctica, esto significa que el rigor y la velocidad en la presentación de la documentación son vitales. Los expedientes no se evalúan para premiar al mejor proyecto, sino que se tramitan en estricto orden de llegada. Una vez que se agote la partida presupuestaria, el grifo se cerrará, aunque la Consejería deja la puerta abierta a inyectar más fondos si la demanda lo exige y existe margen en las cuentas públicas.

El plazo para registrar la solicitud arranca este viernes, 10 de julio, y bajará la persiana el próximo 30 de octubre de 2026.

Como es habitual en la relación entre el profesional y la Administración en el siglo XXI, el papeleo físico es historia. Todo el trámite debe gestionarse obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma, localizando el procedimiento bajo el código 10934.

En un escenario económico donde el acceso al crédito marca la diferencia entre modernizar la maquinaria o quedarse atrás, esta bonificación permite que el autónomo recupere parte del capital que, de otro modo, se perdería en los márgenes de intermediación financiera. Una medida que devuelve al bolsillo del trabajador por cuenta propia una fracción del esfuerzo inversor que realiza a diario en las Islas.