Tenerife rebaja el riesgo de incendios, pero mantiene prohibido hacer fuego

El Cabildo de Tenerife ha rebajado al grado 1 las medidas extraordinarias de prevención de incendios forestales tras la ligera mejoría de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, la isla continúa en situación de prealerta por altas temperaturas, por lo que se mantienen restricciones como la prohibición de hacer fuego en exteriores.

La medida, aprobada por la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha entrado en vigor este viernes y seguirá vigente hasta que finalice la situación de alerta en las zonas forestales de la isla.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explicó que la decisión se ha tomado tras analizar la evolución del tiempo en los últimos días, lo que ha permitido reducir parcialmente el nivel de riesgo.

"No debemos bajar la guardia. La prohibición de hacer fuego en exteriores y de utilizar maquinaria que genere chispas sigue vigente. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para proteger nuestros montes, uno de los mayores patrimonios de Tenerife", señaló.

Las restricciones afectan principalmente a las zonas con mayor riesgo de incendio y buscan evitar cualquier actividad que pueda originar un fuego, en un contexto marcado por las altas temperaturas y la baja humedad, factores que favorecen la rápida propagación de las llamas.

Entre las medidas que continúan en vigor figura la prohibición de encender hogueras, utilizar barbacoas, fogones o cocinas de gas al aire libre. Tampoco está permitido fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas o senderos situados en áreas forestales de riesgo. Además, siguen suspendidos los espectáculos pirotécnicos y el uso de herramientas que puedan producir chispas.

Pese a estas limitaciones, el Cabildo permite la circulación por carreteras insulares y vías municipales, así como el acceso a viviendas y fincas. También se puede transitar a pie, en bicicleta o a caballo por las pistas autorizadas, aunque la institución recomienda evitar las zonas forestales salvo que sea estrictamente necesario y actuar con la máxima precaución.