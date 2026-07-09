Torres arremete contra el dictamen del Parlamento sobre el "caso Mascarillas" por ser "manipulador y sectario"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha desatado una agresiva ofensiva verbal contra el Parlamento de Canarias tras verse acorralado por el dictamen del caso Mascarillas. Lejos de asumir la menor autocrítica por el fiasco de la compra de material sanitario bajo su mandato, el dirigente socialista ha optado por el ataque frontal a las instituciones canarias, tachando la resolución de la Cámara de "absolutamente sectaria, manipuladora y tendenciosa". A través de sus redes sociales, Torres intenta desesperadamente desacreditar el trabajo de los diputados calificando de "paripé" una comisión oficial que desmonta por completo la gestión de su etapa al frente del archipiélago.

El victimismo del ministro para tapar las vergüenzas de su gestión

En un intento por desviar la atención de las graves irregularidades detectadas en los contratos de la pandemia, el exdirigente canario ha recurrido al manual del victimismo político. Torres ha asegurado sin tapujos que el dictamen no es más que una "manipulación de partidos políticos que no soportan que ganáramos las elecciones en el año 2023", presentándose a sí mismo como el objetivo de una supuesta campaña de "difamación, acoso, insidia e injuria". Con un tono fuerte, el ministro ha llegado a cuestionar la limpieza del procedimiento parlamentario, quejándose de que solo se seleccionaron testimonios interesados y arremetiendo contra las filtraciones para intentar invalidar el demoledor resultado de la votación.

Excusas y balones fuera para eludir su responsabilidad política

A pesar de la contundencia de los datos aportados por la comisión de investigación, Torres ha intentado escudar la dudosa gestión del extinto 'Pacto de las Flores' aferrándose al argumento de la baja mortalidad en las islas durante la crisis sanitaria. El ministro ha lanzado balones fuera reprochando que el texto ignore los informes de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de Cuentas sobre las empresas RR7 y Soluciones de Gestión. Aunque finalmente se ha visto obligado a reconocer con la boca pequeña que su Ejecutivo "pudo cometer errores", el socialista ha zanjado su defensa con una burda justificación de que siempre actuó "dando la cara", una versión que choca radicalmente con el dictamen técnico que ya le señala oficialmente como responsable político del fraude.