Un hombre herido por quemaduras e inhalación de humo tras el incendio de su vivienda en Tenerife

Un varón ha precisado asistencia sanitaria este miércoles tras resultar afectado por un fuego declarado en el interior de su domicilio, situado en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de la Laguna. Según ha informado el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el suceso ha provocado al herido lesiones de carácter moderado, lo que ha obligado a una rápida intervención de los diferentes efectivos de rescate para evitar consecuencias mayores.

Los hechos se desencadenaron a última hora de la tarde. En concreto, fue a las 18:54 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno autonómico recibió una llamada de alerta. En dicha comunicación se informaba de que se había desatado un foco ígneo en una de las viviendas de un edificio plurifamiliar localizado en la zona de Las Chumberas, un área residencial que requirió la movilización inmediata de los protocolos de actuación habituales para este tipo de incidentes.

De manera urgente, se desplazaron hasta el lugar de los hechos efectivos pertenecientes al Consorcio de Bomberos de Tenerife. Tras acceder al inmueble, los profesionales lograron sofocar las llamas, que según los primeros reportes habían afectado principalmente a la cocina de la vivienda. Una vez controlado el fuego, los bomberos procedieron a realizar las pertinentes labores de ventilación y refresco del inmueble, garantizando así la seguridad tanto del domicilio afectado como de las propiedades colindantes para descartar cualquier riesgo de reignición o acumulación de gases tóxicos.

De forma paralela a la intervención de extinción, el personal facultativo del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se encargó de evaluar y atender al único afectado por el incidente. Tras una primera exploración en el lugar de los hechos, los sanitarios confirmaron que el hombre presentaba un cuadro de intoxicación por inhalación de gases derivados de la combustión, así como diversas quemaduras valoradas inicialmente como de pronóstico moderado. Ante esta situación clínica, se determinó su traslado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para recibir atención médica especializada.

El despliegue de emergencias contó también con el apoyo fundamental de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Agentes de la Policía Local de San Cristóbal de la Laguna y de la Policía Nacional se personaron en la zona de Las Chumberas para acordonar el perímetro, facilitar el acceso de los vehículos pesados de extinción y asegurar la zona. Estas labores de coordinación resultaron indispensables para que los equipos de rescate pudieran desempeñar su trabajo con la máxima celeridad y eficacia.