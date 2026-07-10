Astrid Pérez lidera en el Senado el avance de los parlamentos autonómicos hacia la modernización con la IA

La vanguardia tecnológica y la eficiencia administrativa se consolidan bajo la gestión de las filas populares. La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, asume un papel protagonista este viernes al presidir en el Senado la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE). Este destacado encuentro se produce tras la intensa jornada coordinada por la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPRA), donde Pérez ha defendido con firmeza la necesidad de que las cámaras regionales avancen "de forma conjunta" en la implantación de la Inteligencia Artificial (IA), orientando estas herramientas hacia la mejora de la calidad democrática y la cercanía al ciudadano.

El Senado de Pedro Rollán, pionero en la regulación y el uso ético de la IA

El compromiso con el rigor institucional ha quedado de manifiesto durante las ponencias técnicas celebradas en la Cámara Alta. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha tomado la palabra para destacar que la institución que dirige se ha convertido en la primera corporación legislativa de toda España en aprobar unas directrices formales para regular el uso de la IA en su actividad parlamentaria. En sintonía con las directrices de seguridad expuestas por los equipos tecnológicos de la Cámara, Rollán ha advertido de que la modernización debe guiarse por sólidos principios éticos y jurídicos, recalcando que bajo ningún concepto se introducirá información sujeta a secreto parlamentario.

Transparencia, digitalización de fondos y garantías de control humano

El encuentro en el Senado ha servido para trazar una hoja de ruta clara respecto a las utilidades reales de estas tecnologías en la gestión pública diaria. Los líderes parlamentarios han coincidido en que la IA ya es una realidad transformadora capaz de agilizar procesos clave como la gestión documental, la digitalización de fondos y el tratamiento de la información legislativa. No obstante, frente a los riesgos del automatismo descontrolado, se ha subrayado la importancia estratégica de mantener una "permanente supervisión humana". Esta medida busca garantizar que la modernización de las asambleas autonómicas camine en todo momento alineada con la defensa de los valores constitucionales.