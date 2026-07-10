Astrid Pérez lleva la voz del Parlamento de Canarias a la gran cita de las cámaras autonómicas en Madrid

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, participa este viernes en Madrid en una intensa jornada institucional que reúne a los máximos responsables de las cámaras legislativas autonómicas y europeas, consolidando el protagonismo que ha adquirido el Parlamento canario en los últimos años.

La agenda institucional comienza con la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (Calre), organización que preside la propia Astrid Pérez, una responsabilidad que ha situado a Canarias en el centro del debate parlamentario europeo y que refuerza el peso de la comunidad autónoma en los principales foros de cooperación institucional.

La presencia de la presidenta canaria en Madrid se produce apenas un día después de la jornada organizada por la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) en el Senado, centrada en el análisis de la aplicación de la inteligencia artificial a la actividad parlamentaria bajo el lema "La inteligencia artificial en los Parlamentos: agilidad, transparencia y modernización". En este encuentro participaron los presidentes de las cámaras legislativas autonómicas junto a sus secretarios generales para abordar los desafíos tecnológicos de las instituciones parlamentarias.

La doble presencia institucional de Astrid Pérez evidencia la creciente relevancia del Parlamento de Canarias tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Desde que asumió la presidencia de la Calre, la dirigente canaria ha impulsado una mayor coordinación entre los parlamentos regionales europeos, defendiendo el papel de las regiones con capacidad legislativa y reforzando la presencia del Archipiélago en los grandes debates comunitarios.

Este protagonismo coincide además con el balance realizado recientemente por la presidenta sobre los tres primeros años de la XI Legislatura, periodo que calificó como el de mayor actividad institucional de la historia del Parlamento de Canarias, con un incremento de la producción legislativa, la apertura de la Cámara a la ciudadanía y un importante impulso a la digitalización de los procedimientos parlamentarios.

La participación de Astrid Pérez en Madrid confirma el creciente peso institucional del Parlamento de Canarias en los órganos de representación parlamentaria, proyectando la imagen de una Cámara cada vez más presente en los espacios donde se debate el futuro de las instituciones democráticas tanto en España como en Europa.