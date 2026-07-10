Barreto recuerda que el Gobierno ya resolvió el caso del Monumento a Franco

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha dejado claro este viernes en sede parlamentaria cuál es la postura del Ejecutivo insular respecto al polémico conjunto escultórico de Juan de Ávalos situado en Santa Cruz de Tenerife. Tras confirmar que la obra no gozará de protección especial, Barreto ha señalado que ahora cada administración deberá actuar en el ámbito de sus competencias para dar cumplimiento a la legislación vigente.

La representante del Gobierno autonómico ha respondido de esta manera durante una comisión en el Parlamento a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Socialista, Jorge González. El parlamentario de la oposición se había interesado por los mecanismos de seguimiento y evaluación que ha puesto en marcha el Ejecutivo regional para comprobar la ejecución de las políticas de memoria democrática y el cumplimiento efectivo de las medidas exigidas por la izquierda.

Durante su intervención, el diputado del PSOE ha lanzado duras críticas contra la gestión del actual equipo de Gobierno. En concreto, González ha cuestionado la falta de coordinación entre los distintos departamentos, como el área de Presidencia y Universidades, así como con los Cabildos y Ayuntamientos. Según su versión, esta situación estaría afectando negativamente a la redacción y salida del denominado Catálogo de Vestigios Franquistas, asegurando que en lugar de avances se están produciendo "muchos retrocesos" en el archipiélago.

En esta línea argumental, el representante socialista ha insistido en la necesidad de ofrecer un "claro ejemplo" a la ciudadanía. Se ha referido específicamente al expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) a la icónica estatua tinerfeña, una solicitud que ha sido rechazada recientemente por el Consejo de Patrimonio Cultural de la región. Según González, no basta con aprobar normativas o hacer declaraciones de intenciones, sino que resulta "imprescindible asegurar que las políticas públicas de memoria se ejecuten de manera real, efectiva y edificable".

Frente a estas acusaciones, Nieves Lady Barreto ha defendido el trabajo de su consejería y ha reiterado que el Gobierno de Canarias está evaluando todas las medidas en marcha. Al hilo de la controversia por la estatua, la titular de Presidencia ha recordado que el gabinete ya ha tomado una decisión firme y ha denegado la protección patrimonial que buscaban algunas asociaciones para evitar su desmantelamiento. Por tanto, ha recalcado que la responsabilidad recae ahora sobre las entidades locales competentes.

Finalmente, la consejera ha aprovechado su turno de réplica para evidenciar las contradicciones de la formación socialista. "A veces parece que les molesta que hayamos dicho que no es BIC", ha deslizado Barreto en alusión a la actitud de los representantes del Grupo Socialista. De esta forma, el Gobierno de Canarias da por zanjado su papel directo en la calificación de la obra y traspasa la presión a las corporaciones municipales e insulares, que tendrán que decidir el destino definitivo del monumento.