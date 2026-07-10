Canarias incorpora la aplicación 'Ariadna RCP' para localizar desfibriladores ante paros cardiacos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha anunciado la incorporación a sus protocolos operativos de la aplicación Ariadna RCP. El objetivo fundamental de esta iniciativa es facilitar la rápida localización de desfibriladores externos automáticos (DEA) y fomentar una respuesta ciudadana ágil cuando se produce una parada cardiorrespiratoria en la vía pública o en cualquier entorno ajeno a los centros de salud.

Esta herramienta tecnológica ha sido desarrollada de manera conjunta por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Fundación Española del Corazón (FEC) y Cruz Roja. Su funcionamiento se basa en alertar a aquellos usuarios que dispongan de conocimientos previos en reanimación cardiopulmonar (RCP) siempre que se registre una emergencia de este tipo en su proximidad. Además de emitir el aviso, la aplicación guía a los voluntarios hasta el lugar exacto del suceso y señala dónde se encuentra el dispositivo de desfibrilación más cercano para iniciar el auxilio.

Cada minuto

La llegada de este proyecto a las islas se produce justo un año después de su exitosa implantación en el sistema sanitario de la comunidad gallega. En este sentido, el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Ignacio Fernández, ha valorado la expansión de la herramienta como un paso esencial. "Desde la SEC y la FEC consideramos fundamental extender este modelo al conjunto del país", ha asegurado. Por este motivo, ha instado al resto de comunidades autónomas a integrar el sistema en sus servicios de atención. "Solo mediante una estrategia coordinada, equitativa y basada en la evidencia podremos reducir el impacto de la muerte súbita", ha subrayado.

Las distintas sociedades científicas y médicas inciden en que el tiempo de reacción resulta crítico. Por cada minuto que transcurre sin que se apliquen maniobras de reanimación, las probabilidades de supervivencia del paciente disminuyen en un 10 por ciento. En nuestro país se registran aproximadamente 52.300 paradas cardiacas anuales, de las cuales cerca de 30.000 tienen lugar en el entorno extrahospitalario. Ante esta coyuntura, supone un importante desafío que la tasa de recuperación fuera de los hospitales apenas oscile entre el 5 y el 10 por ciento.

Cadena de supervivencia

Los expertos recuerdan que la cadena de supervivencia depende en gran medida de los testigos de la emergencia médica. "Llamar al 112, iniciar inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizar un desfibrilador disponible en el entorno son acciones fundamentales para mejorar la atención", ha manifestado Fernández. En la actualidad, este mapa colaborativo cuenta con más de 76.900 voluntarios registrados y cerca de 29.800 dispositivos geolocalizados a nivel nacional.

La experiencia previa en el norte de España avala la eficacia de este sistema de alertas. Según los datos facilitados por los promotores, en los últimos doce meses el volumen de usuarios dados de alta en Galicia ha crecido significativamente, pasando de 4.095 a casi 5.400 personas. Asimismo, el registro de equipos ha sumado cerca de 400 nuevos desfibriladores a la red de emergencias. Más allá de las cifras absolutas, destaca la elevada capacidad de movilización: un 30 por ciento de los ciudadanos alertados se hallaba a menos de un kilómetro del suceso y el 66 por ciento de ellos acudió a la emergencia, lo que subraya la utilidad de Ariadna RCP para acortar drásticamente los tiempos de intervención médica.