Canarias lidera en España el aumento de beneficiarios con prestación de dependencia pese a su lista de espera

El balance semestral del Observatorio Estatal de la Dependencia sitúa a Canarias en una compleja posición de contraste dentro del sistema de atención. Según los datos oficiales, el Archipiélago se mantiene a la cabeza del país en el denominado "limbo de la dependencia", ya que un 19% de las personas que tienen reconocido el derecho a recibir una ayuda o servicio aún se encuentran en lista de espera. Esta tasa porcentual refleja las dificultades estructurales de la comunidad autónoma para dar salida inmediata a las solicitudes evaluadas, manteniendo una bolsa de demandantes que supera ampliamente los promedios registrados en el resto de autonomías.

Incremento récord a nivel estatal en la concesión de nuevas ayudas

A pesar del volumen de usuarios que permanecen a la expectativa, el informe destaca de forma positiva el fuerte ritmo de incorporación de beneficiarios al sistema canario. Las Islas lideran el crecimiento en todo el país en cuanto a prestaciones efectivas, anotando un espectacular incremento del 27% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que se traduce en un avance del 11% en personas con derecho reconocido dentro del sistema. Este impulso estadístico sitúa la gestión autónomica a la vanguardia nacional en la agilización de altas, permitiendo que miles de dependientes comiencen a percibir sus coberturas.

Reducción de los tiempos de tramitación para descongestionar el sistema

El estudio detallado de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales apunta a que este dinamismo responde a un esfuerzo por desatascar el histórico tapón de solicitudes acumuladas en la región. Las medidas técnicas aplicadas han permitido reducir la demora burocrática de manera significativa, logrando un recorte de 116 días en el tiempo medio de tramitación para la resolución de los expedientes. Aunque la lista de espera proporcional sigue siendo la más abultada, el Observatorio constata un cambio de tendencia que busca equilibrar de forma progresiva la atención a la dependencia en el Archipiélago.