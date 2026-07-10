Canarias pierde empresas y la inversión inicial se hunde un 62%

El tejido productivo de las Islas respira con dificultad. Detrás de las grandes cifras macroeconómicas de los despachos, la realidad de la calle muestra un escenario hostil para quienes arriesgan su patrimonio. En mayo, la creación de nuevas empresas en Canarias cayó un 7%, limitando el nacimiento de sociedades a 400 nuevos proyectos. Al mismo tiempo, el goteo de persianas que bajan no cesa, 81 negocios cerraron sus puertas, lo que supone un repunte del 15,7% interanual. De las 81 sociedades disueltas, 73 formalizaron el cierre de manera voluntaria. Una claudicación en toda regla ante un mercado que no da tregua.

El capital huye de la incertidumbre

Lo que realmente genera un problema a largo plazo es la huida de la inversión. Para poner en marcha esas 400 nuevas empresas, los socios fundadores apenas suscribieron 3,64 millones de euros, lo que cristaliza en un desplome del 62,68% respecto al capital aportado hace un año. El diagnóstico es claro, hay voluntad de crear, pero el dinero prefiere no arriesgarse en el actual clima económico insular.

Si observamos a las empresas que intentan consolidarse, el panorama repite el patrón de descapitalización. Es cierto que 80 sociedades mercantiles lograron ampliar capital (un 19,4% más), pero el volumen de esos fondos se estancó en 36,97 millones de euros, una caída del 39,5%. El empresario canario intenta expandirse y sostener el empleo, pero lo hace con una liquidez menguante.

A la cabeza en destrucción empresarial

Mientras otras comunidades sufren también esta parálisis de la iniciativa privada, Canarias colidera, junto a Navarra y La Rioja, el podio nacional de la destrucción empresarial en tasa interanual. Un aviso para navegantes: sin un entorno predecible que respete al capital y aligere las cargas del autónomo, el motor de las Islas se encamina al estancamiento.