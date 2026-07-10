Canarias reclama al Ministerio un acuerdo con los médicos sobre el Estatuto Marco

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha reclamado este viernes al Ministerio de Sanidad que desbloquee de forma urgente el conflicto que mantiene con el colectivo médico por el anteproyecto del Estatuto Marco, una situación que ya ha provocado la suspensión de 80.000 actos médicos en el archipiélago durante los últimos seis meses.

Monzón trasladó esta petición durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada en Madrid, donde los consejeros de Sanidad aprobaron un decálogo de medidas para reconducir la negociación entre el Ministerio y los profesionales sanitarios.

La consejera insistió en que el departamento que dirige Mónica García debe retomar el diálogo y liderar los cambios necesarios para que el futuro Estatuto Marco cuente con el consenso de los profesionales y pueda aplicarse con seguridad jurídica. Asimismo, reclamó que el Ministerio presente una memoria económica que evalúe el impacto de las medidas previstas y garantice la viabilidad de la norma.

Según explicó Monzón, el conflicto estatal está limitando la capacidad de actuación de las comunidades autónomas, incluso aunque estas adopten mejoras laborales dentro de sus competencias. En este sentido, pidió al Ministerio que reconsidere su posición para poner fin a una huelga que continúa afectando al funcionamiento del sistema sanitario.

La consejera mostró además su preocupación por las consecuencias que está teniendo el conflicto en Canarias. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, la huelga de médicos y facultativos ha obligado a suspender 80.000 actos médicos en apenas seis meses. "Poco margen nos deja a las comunidades si adoptamos medidas y el conflicto estatal y la huelga continúan", afirmó.

Monzón recordó que Canarias lleva meses reclamando una solución. El pasado marzo, el Gobierno autonómico propuso al Ministerio la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo con el colectivo médico, una iniciativa que, hasta el momento, no ha permitido desbloquear el conflicto.

La consejera reiteró finalmente que el Ministerio debe impulsar cuanto antes una negociación que permita poner fin a la huelga y garantizar la estabilidad del Sistema Nacional de Salud.