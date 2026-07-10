Efraín Medina será el candidato a la alcaldía de Candelaria, y dibuja un nuevo tablero electoral

La política municipal en la Villa Mariana está a punto de experimentar una sacudida sin precedentes. Tras una década de estabilidad institucional bajo las siglas del PSOE, el tablero en Candelaria salta por los aires de cara a las elecciones de mayo de 2027. Efraín Medina, histórico consejero insular de Coalición Canaria (CC) y una de las figuras más célebres y populares del municipio, se perfila como el candidato indiscutible a la alcaldía, un movimiento estratégico que pone contra las cuerdas la continuidad de la actual alcaldesa, la socialista Mari Brito.

​El nerviosismo en las filas del PSOE local no es un secreto a voces, es una realidad cuantificada. Las dos únicas encuestas electorales realizadas hasta la fecha en el municipio, encargadas por los propios partidos y guardadas bajo un estricto hermetismo, arrojan un diagnóstico letal para la actual regidora. Los sondeos apuntan a un desgaste evidente de Mari Brito, proyectando una pérdida de entre 1 y 2 actas de concejal respecto a los resultados obtenidos en 2023.

​Este retroceso socialista no ocurre en el vacío. Coincide frontalmente con el más que presumible incremento de apoyos que experimentará Coalición Canaria al colocar a un peso pesado como Medina al frente de su candidatura. La aritmética es tozuda y dibuja un cambio de ciclo inminente.

​Si el PSOE pierde su feudo histórico, las matemáticas abren la puerta a una nueva gobernabilidad liderada por el centroderecha y el nacionalismo. La suma de las proyecciones electorales confirma un escenario donde el Partido Popular (PP) alcanzaría los 6 concejales, que unidos a los 4 o 5 ediles que CC aseguraría con el "efecto Medina", consolidarían una mayoría alternativa.

​En caso de que la investidura resulte más ajustada de lo previsto, este bloque contaría con la viabilidad matemática de apoyarse en Vox de forma externa. Una fórmula que permitiría el cambio de bastón de mando sin necesidad de integrar a la formación de derechas en las áreas de gobierno, garantizando así un pacto de gestión pragmático entre populares y nacionalistas.

Las cosas se complican para Mari Brito no por un accidente, sino por una maniobra orquestada desde las altas esferas del partido nacionalista. Ha sido la propia dirección de Coalición Canaria la que ha exigido a Medina dar un paso al frente, una decisión que será refrendada en los próximos días, por aclamación popular, en el Comité Local de Candelaria.

​Para Efraín Medina, la decisión llega tras un profundo periodo de reflexión. Asumir el reto de liderar la candidatura municipal implica abandonar la evidente zona de confort en la que ha transitado durante la última década como consejero en el Cabildo de Tenerife. Aunque Medina conservará, de manera estratégica, un puesto de salida en la lista insular, su verdadero encargo es claro y rotundo: bajar al barro político local y trabajar para conquistar la alcaldía.

​El objetivo de Coalición Canaria no es otro que asestar un golpe de efecto definitivo y derribar un bastión histórico del socialismo tinerfeño. La batalla por Candelaria acaba de comenzar, y el PSOE ya parte con desventaja.