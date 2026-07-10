El Cabildo de Lanzarote exige al Gobierno un segundo Centro de FP en Yaiza para impulsar el sur de la isla

Consenso absoluto en las instituciones de la isla para dar respuesta a una demanda estratégica en materia educativa y laboral. El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado por unanimidad una declaración institucional de gran calado por la que se reclama formalmente al Gobierno de Canarias la implantación de un segundo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en la isla. Todas las fuerzas políticas de la corporación insular han cerrado filas en torno a una propuesta que busca corregir el déficit de infraestructuras formativas de nivel superior, uniendo esfuerzos para sacar adelante una iniciativa que se considera vital para el desarrollo socioeconómico insular.

El municipio de Yaiza, el lugar elegido para liderar el desarrollo del sur

La propuesta aprobada por la corporación insular define con claridad la hoja de ruta geográfica para esta nueva dotación pública, planteando de forma específica que el nuevo centro se ubique en el municipio de Yaiza. Los portavoces insulares coinciden en que el notable crecimiento demográfico y económico experimentado por el sur de Lanzarote justifica plenamente la descentralización de estos servicios educativos, concentrados históricamente en la capital. Con la elección de Yaiza, se pretende acercar las aulas a los núcleos de mayor dinamismo, equilibrando el territorio y facilitando el acceso a la formación técnica.

Una herramienta estratégica para mejorar la empleabilidad en las Islas

Los objetivos que persigue el Cabildo con la creación de este segundo Centro Integrado van mucho más allá de la mera edificación escolar. El documento técnico enfatiza la necesidad de ampliar la actual oferta formativa de la isla para adaptarla fielmente a las demandas reales del mercado laboral, mejorando de forma directa la empleabilidad de las nuevas generaciones. El nuevo centro de Formación Profesional de Yaiza aspira a convertirse en un motor de cualificación que conecte de forma eficaz el talento de los jóvenes residentes en el sur con el tejido empresarial y turístico, frenando el desempleo juvenil.