El nuevo Mapa de Medios de Canarias blindará la transparencia en la publicidad oficial

Una herramienta pionera para ordenar el sector. El viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez, ha presentado de manera oficial el primer Mapa de Medios del Archipiélago durante una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT). Este proyecto institucional es el resultado directo de tres años de intensa recopilación, verificación y clasificación de toda la estructura comunicativa que compone las ocho islas. Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional promueve el primer directorio público de estas características impulsado por una administración autonómica en la comunidad, amparado en una resolución específica de transparencia.

Clasificación del sector en tres categorías y adaptación a la era digital

El nuevo Mapa de Medios divide y ordena el ecosistema informativo en tres grandes apartados conceptuales: medios de comunicación convencionales, canales de comunicación y herramientas de comunicación. Esta última categoría es especialmente relevante, ya que está diseñada para reflejar la evolución tecnológica del sector al dar cabida a los creadores digitales, blogs, productoras, agencias y nuevos formatos de generación y difusión de contenidos. El objetivo fundamental, según detalló Domínguez durante su intervención, es identificar públicamente con qué soportes se relaciona la Administración autonómica bajo criterios claros, rigurosos y públicos.

Nuevos requisitos de transparencia para la inversión publicitaria en 2027

La puesta en marcha de este registro tendrá un impacto directo en la gestión de los fondos públicos a medio plazo. La primera fase de este documento servirá como base para avanzar de forma progresiva hacia un modelo de contratación institucional mucho más objetivo y equitativo. En este sentido, el viceconsejero anunció que el gran objetivo del Gobierno de Canarias es que, a partir del año 2027, toda la planificación y el reparto de la publicidad institucional del Ejecutivo autonómico se apoye obligatoriamente en este registro oficial, de tal manera que solo se contrate con aquellos medios que acrediten cumplir los requisitos de transparencia exigidos.