El TSJC denuncia que los fallos de Atlante paralizan los juzgados de Canarias

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado este viernes trasladar una contundente queja al Gobierno de Canarias por la situación de "parálisis material y absoluta" que, asegura, atraviesa la Administración de Justicia en las islas. El origen del problema está en las continuas caídas e incidencias del sistema de gestión procesal Atlante.

El máximo órgano de gobierno de los jueces en Canarias denuncia que una nueva cadena de fallos informáticos ha dejado prácticamente inoperativo el sistema. La extrema lentitud del programa y el bloqueo de funciones esenciales han impedido el trabajo habitual de magistrados, letrados y funcionarios. Durante toda esta semana, especialmente entre el miércoles y el viernes, las incidencias han imposibilitado la tramitación ordinaria de los procedimientos.

La consecuencia más grave ha sido la imposibilidad de firmar electrónicamente las resoluciones judiciales. En la práctica, esto ha supuesto la paralización de los órganos judiciales del archipiélago, ya que no se pueden dictar ni notificar resoluciones a las partes.

Guardias comprometidas

El TSJC muestra además su preocupación por el impacto que esta situación está teniendo en los servicios de guardia de los distintos partidos judiciales. La tramitación de actuaciones urgentes e inaplazables se está viendo seriamente afectada, lo que compromete el funcionamiento de un servicio público esencial y, advierte, pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.

La Sala de Gobierno recuerda que no es la primera vez que denuncia estos problemas. En acuerdos anteriores ya había advertido de las deficiencias del sistema Atlante y reclamado soluciones urgentes, al tiempo que insiste en que el mantenimiento de la infraestructura informática es responsabilidad del Ejecutivo autonómico.

Por último, el tribunal quiere dejar claro que esta paralización responde exclusivamente a problemas técnicos ajenos al Poder Judicial. Por ello, ha acordado comunicar oficialmente la incidencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para dejar constancia de que estos fallos, atribuidos a la Administración autonómica, están afectando al funcionamiento normal de la Justicia en Canarias.