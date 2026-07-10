El uso de la guagua crece un 5,2% en Canarias y alcanza los 9,1 millones de viajeros

El uso del transporte urbano continúa mostrando una evolución dispar en el conjunto del territorio nacional. Durante el pasado mes de mayo, las islas experimentaron un notable incremento en la utilización de sus autobuses públicos, conocidos localmente como guaguas. En concreto, el número de pasajeros se elevó hasta los 9.090.000, lo que representa un repunte interanual del 5,2%, una cifra que contrasta fuertemente con la atonía registrada en la media nacional, que apenas logró un avance del 0,8%.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que el archipiélago se posiciona en los puestos de cabeza en cuanto a la recuperación y fomento de la movilidad urbana. De este modo, únicamente el País Vasco logró superar los registros canarios, al anotar una subida del 5,3% en el volumen de usuarios. En tercer lugar se situó el Principado de Asturias, donde el incremento de viajeros alcanzó un más que respetable 4,1% durante el quinto mes del año.

La radiografía que ofrece la institución estadística pone de manifiesto una clara brecha entre las diferentes comunidades autónomas. Frente al dinamismo del norte peninsular y las islas, otros territorios experimentaron un claro descenso en la afluencia de pasajeros. Andalucía lideró las caídas con un retroceso del 3,1%, seguida de cerca por la Comunidad Valenciana y Extremadura, que perdieron un 0,6% y un 0,5% de usuarios, respectivamente.

El auge del transporte público en la región insular obedece a diversos factores de carácter estructural y coyuntural. Por un lado, la alta densidad de población en las grandes áreas metropolitanas, como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, hace que las guaguas sean un elemento indispensable para garantizar la fluidez del tráfico y la actividad económica diaria. Por otro, el impacto directo de las bonificaciones y la gratuidad de los abonos para residentes habituales ha supuesto un indudable incentivo económico que ha modificado las pautas de movilidad ciudadana a lo largo de los últimos meses, aliviando de paso el bolsillo de los trabajadores locales.

Asimismo, cabe destacar que la estadística oficial de transporte de viajeros presenta ciertas limitaciones técnicas habituales en este tipo de recuentos autonómicos. A fin de garantizar el secreto estadístico, el organismo público ha optado por no desglosar los datos correspondientes a las Islas Baleares, Cantabria, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cualquier caso, la tendencia consolidada reafirma la enorme disparidad en las necesidades y el uso del autobús urbano a lo largo y ancho de la geografía española.