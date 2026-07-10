Fuerteventura hará historia con su primer partido de Primera División femenina

El fútbol femenino de élite hará historia en Fuerteventura este verano. La isla acogerá por primera vez un partido entre dos equipos de la Primera División femenina, con el enfrentamiento que disputarán el CD Tenerife Costa Adeje y el RCD Espanyol el próximo 29 de julio en el Estadio Municipal de Los Pozos, en Puerto del Rosario. La entrada será gratuita para todos los aficionados.

El encuentro corresponde al I Torneo Fuerteventura FutFem Coral Hotels, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Fuerteventura con la colaboración de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que busca promocionar el deporte femenino y acercar el fútbol de máximo nivel a la isla.

Además del partido, la expedición del Tenerife Costa Adeje participará en un clínic gratuito dirigido a niñas de entre 10 y 16 años, una actividad que pretende fomentar la práctica del fútbol femenino entre las jóvenes deportistas majoreras y ofrecerles la oportunidad de entrenar junto a jugadoras de la máxima categoría.

El consejero de Deportes del Cabildo, Luis González, destacó que este evento supone "un paso más en la apuesta por el deporte femenino" y permitirá que Fuerteventura se convierta por un día en el escaparate del fútbol de élite nacional. La institución insular considera que la celebración de este encuentro refuerza su estrategia para atraer competiciones de primer nivel y generar un impacto deportivo y turístico en la isla.

El choque servirá también como preparación de pretemporada para ambos conjuntos antes del inicio de la nueva campaña, al tiempo que permitirá a los aficionados disfrutar por primera vez en Fuerteventura de un partido protagonizado por dos equipos de la máxima categoría del fútbol femenino español.