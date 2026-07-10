La falta de capacitación lastra al sector tecnológico en Canarias

En un encuentro celebrado este viernes, el viceconsejero de Presidencia y titular de Proexca, Alfonso Cabello, erigió al Gobierno como catalizador de un cambio de modelo que, en la práctica, sostienen los empresarios y emprendedores a base de arriesgar su patrimonio. Sectores como la economía azul, la industria aeroespacial o la inteligencia artificial ya no son una aspiración, sino el presente de las islas.

Los datos respaldan el empuje de la iniciativa privada. Solo el sector audiovisual inyecta ya 440 millones de euros en la economía canaria y sostiene 14.000 puestos de trabajo. Cifras que demuestran la capacidad del tejido empresarial para sortear las trabas propias de la insularidad y competir en un mercado global, a menudo sin la agilidad que requeriría por parte del sector público.

El muro de la formación

Sin embargo, el propio Cabello tuvo que admitir que existe una acuciante escasez de talento especializado. El ecosistema tecnológico e industrial canario crece, pero se asfixia al intentar contratar. Las empresas se topan con un mercado laboral desconectado de las necesidades reales de la economía del siglo XXI.

Ante este cuello de botella, el Gobierno apela ahora a una "alianza" entre administraciones, universidades y el sector privado. Un reconocimiento implícito de que el sistema educativo público no está proveyendo los perfiles que la nueva economía demanda, obligando a las empresas a frenar su expansión o buscar mano de obra fuera del archipiélago.

Ejemplos reales frente a la burocracia

Compañías con sello local e impacto global, como Gigglebug Entertainment, Spirit Engine o Qraneos, son quienes verdaderamente materializan esta transformación. El capital privado asume el riesgo y genera riqueza, demostrando que si la burocracia se aparta y se facilita la contratación, Canarias tiene mimbres para ser algo más que un paraíso de sol y playa.