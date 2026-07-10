La rebelión de las regiones en la UE llega al Senado de la mano de Astrid Pérez

El proyecto común europeo debe contar de forma obligatoria con la perspectiva periférica. El Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) se ha reunido de forma oficial este viernes en el Senado de España para abordar los retos más inmediatos en materia de cohesión social y equilibrio territorial. Durante la apertura de las jornadas, la presidenta de la organización y del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha advertido de que Europa afronta un "momento decisivo". Pérez apeló con firmeza a la "voz de las regiones" para garantizar que las normativas supranacionales no se diseñen de espaldas a la realidad de los ciudadanos de cada territorio.

Cooperación institucional frente a los desafíos digitales y la seguridad

La cumbre de presidentes parlamentarios autonómicos funciona como un espacio estratégico clave para el intercambio de buenas prácticas normativas. En un contexto global de fuerte transformación, los representantes integrados en la CALRE han situado la transición digital, la competitividad económica y las políticas de seguridad en el centro de sus grupos de trabajo sectoriales. Los líderes regionales defienden la necesidad de mantener una cooperación estrecha y directa entre asambleas legislativas con el objetivo de tramitar directrices eficientes que impulsen el crecimiento y den respuestas ágiles a las demandas del mercado de trabajo.

El Senado respalda fijar unas directrices responsables de gestión con IA

La cita parlamentaria ha contado además con el respaldo explícito de la Cámara Alta española a través de su presidente, Pedro Rollán. Durante la inauguración, Rollán ofreció a los delegados la experiencia del Senado en el uso eficiente e interno de la inteligencia artificial (IA). Ambas instituciones han coincidido en la urgencia de regular esta tecnología bajo criterios de responsabilidad, recordando que el Senado español se convirtió hace meses en el primer parlamento del país en aprobar directrices específicas de uso, marcando el camino para que las administraciones adopten medidas muy pegadas al terreno.