"Lo pueden fundir y poner un parque infantil", Alberto Rodríguez sobre el "Monumento a Franco"

El debate sobre el Monumento en la Avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife ha dejado de ser una cuestión patrimonial para convertirse en un circo mediático y una amenaza institucional. Mientras las familias canarias soportan el encarecimiento de la vivienda y la asfixia fiscal, la izquierda centra sus esfuerzos en la destrucción del arte público. El último protagonista de esta cruzada ha sido Alberto Rodríguez.

El líder de Drago Canarias, desde el escaparate que ofrece la televisión pública autonómica, ha lanzado su particular veredicto sobre la histórica escultura de Juan de Ávalos. Rodríguez simplificó años de controversia legal y cultural con una frase lapidaria en el programa La Retranca: "Lo pueden fundir y poner un parque infantil".

La coartada desmontada

La frivolidad de la propuesta choca frontalmente con la realidad documental. Frente al relato oficial que enarbola la izquierda para justificar la demolición, la familia del escultor ha desmontado la base de esta purga. Juan Ávalos Carballo, hijo del artista, ha acreditado mediante los archivos de su fundación que la obra jamás fue un homenaje a Francisco Franco. Se trata, en rigor, de un Monumento a la Paz, presidido por un ángel que ofrece la cruz como símbolo de reconciliación. Sin embargo, para Rodríguez, la historia documentada es un obstáculo menor frente a la oportunidad de arrancar un aplauso televisivo.

La tenaza sobre Santa Cruz: de la televisión al chantaje estatal

La ocurrencia de convertir bronce histórico en columpios no es un hecho aislado. Es una maquinaria de borrado cultural e histórico que opera en varios frentes. Mientras Rodríguez banaliza la destrucción en los platós, el Gobierno central ejecuta la presión en los despachos.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha lanzado un ultimátum al Ayuntamiento de Santa Cruz. Si el consistorio no retira la obra en un plazo de seis meses, será la Administración General del Estado quien asuma el derribo. Y aquí entra el factor que verdaderamente golpea al ciudadano: el coste de esta operación ideológica no será gratuito. Torres ha advertido que pasará la factura de los trabajos subsidiarios a las arcas municipales.

El contribuyente tinerfeño se encuentra atrapado en una pinza. Por un lado, debe financiar con sus impuestos las amenazas ministeriales de Torres; por otro, asiste al desprecio patrimonial de un Alberto Rodríguez que receta fundiciones como solución política. Cambiar una escultura histórica por un parque infantil refleja un modelo de gestión basado en el capricho. Un revanchismo estéril que no crea riqueza, no frena la inflación y, desde luego, no mejora el futuro económico de los canarios.