Loro Parque acoge a una pareja de tigres de Sumatra para evitar la extinción de la especie

Las instalaciones de Loro Parque en Tenerife han recibido recientemente a dos ejemplares de tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae), la subespecie de este gran felino que se encuentra más amenazada en todo el planeta. Los animales son Zaza y Lucu, una hembra de dos años y un macho de ocho, respectivamente. Ambos proceden de diferentes zoológicos del Reino Unido y han sido unidos en el marco del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP, por sus siglas en inglés), impulsado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

La creación de esta nueva pareja no responde a una decisión aleatoria. Los responsables del programa europeo mantienen un registro exhaustivo de cada ejemplar que habita en el continente. Este perfil genealógico incluye datos como la fecha de nacimiento, el parentesco, los traslados previos y la ascendencia. Con esta información, los expertos buscan emparejamientos que garanticen la máxima diversidad genética y eviten los problemas derivados de la consanguinidad.

Además de los factores estrictamente genéticos, los especialistas evalúan la edad, la salud y el temperamento de los animales antes de dar luz verde a la unión. La viabilidad del traslado físico también es un elemento determinante. Solo cuando todos estos requisitos se cumplen de forma satisfactoria, las instituciones zoológicas autorizan la creación de la pareja.

El presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha valorado de forma muy positiva la llegada de los dos mamíferos, subrayando que este hito refuerza el compromiso de la institución con la preservación del medio ambiente. "Cada traslado dentro de un programa coordinado como el EEP responde a criterios científicos muy rigurosos, y pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre zoológicos modernos para proteger especies que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable en la naturaleza", ha asegurado.

Esta subespecie, endémica de la isla indonesia que le da nombre, es la más pequeña y de pelaje más oscuro de cuantas existen, una adaptación evolutiva a los densos y húmedos bosques tropicales en los que habita. Su supervivencia en estado salvaje se considera crítica, ya que los censos estiman que apenas quedan entre 300 y 400 ejemplares en libertad. La caza furtiva y la destrucción de su hábitat por el crecimiento demográfico humano diezman la población a un ritmo alarmante.

El director zoológico de las instalaciones tinerfeñas, Mike Jordan, ha incidido en la relevancia de mantener poblaciones de respaldo bajo cuidado humano. Jordan ha recordado el trágico destino del tigre de Java y el tigre de Bali, subespecies insulares que ya han desaparecido de la faz de la Tierra. "Este es un momento muy importante para Loro Parque y para todas las personas implicadas en el cuidado de estos extraordinarios animales", ha explicado.

"Acoger a una nueva pareja de tigres de Sumatra supone un compromiso a largo plazo, y nuestra prioridad es garantizar que ambos animales dispongan del tiempo, el espacio y los cuidados especializados que necesitan mientras se adaptan a su nuevo hogar", ha añadido el director. Ahora, los equipos de cuidadores supervisarán de cerca el proceso de adaptación de Zaza y Lucu para asegurar que se familiaricen correctamente.

Cualquier intento de reproducción futura estará condicionado por el bienestar de ambos animales y por las directrices del programa europeo de cría. Con esta iniciativa, las instalaciones buscan no solo preservar la genética de una especie al borde del abismo, sino también concienciar a los visitantes sobre la necesidad imperiosa de proteger los ecosistemas naturales.