Los trabajadores del 112 alertan de que la falta de personal pone en riesgo las emergencias

El comité de huelga del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) y del Servicio de Urgencias Canario (SUC), representado por CCOO y CSIF, ha lanzado este viernes una advertencia sobre la situación que atraviesan ambos servicios. Los sindicatos denuncian una grave falta de personal y aseguran que la ausencia de una planificación real pone en riesgo la atención a los ciudadanos.

En un comunicado, los representantes de los trabajadores sostienen que las plantillas actuales no son suficientes para afrontar con garantías una jornada de elevada actividad y mucho menos una emergencia de gran magnitud, como un gran incendio forestal o una nueva crisis volcánica.

Los sindicatos atribuyen parte de esta situación a la incertidumbre generada por el intento del Gobierno de Canarias de trasladar la gestión del Cecoes 112 desde la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) a Gesplan. Recuerdan que el proceso ha acumulado retrasos y cambios de criterio sin que, hasta ahora, se haya materializado.

Además, aseguran que el traspaso se encuentra actualmente bloqueado tras un informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, que cuestiona su viabilidad. Por ello, reclaman al Ejecutivo autonómico que abandone esta iniciativa y refuerce GSC, empresa con más de 30 años de experiencia en la gestión de la sanidad, la seguridad y la protección civil en Canarias.

El comité también critica que la incorporación de nuevos gestores a través de Gesplan no resuelve los problemas de funcionamiento del Cecoes 112 ni del SUC. Incluso advierte de que asignarles funciones habituales podría dar lugar a una posible cesión ilegal de trabajadores. Según explican, esta incertidumbre ya ha provocado la salida de parte del personal especializado.

Los representantes de la plantilla reclaman un refuerzo estable de los servicios mediante la incorporación de más gestores operativos, personal informático, médicos y enfermeros, entre otros perfiles. Recuerdan que durante la erupción del volcán de La Palma ya quedaron al descubierto las carencias del sistema y alertan de que Canarias no puede afrontar una nueva emergencia con plantillas insuficientes y profesionales sometidos a una presión constante.

Por último, el comité exige la convocatoria inmediata de las mesas de negociación y pide la implicación directa del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, así como de las consejerías de Sanidad y de Política Territorial y Emergencias. "El 112 no es un tablero de ajedrez político ni empresarial; es el corazón de la seguridad de todos los canarios", concluyen.