Muere un joven de 25 años ahogado en la costa del municipio tinerfeño de Güímar

El suceso tuvo lugar a última hora de la tarde de este jueves en la zona de Punta Prieta, perteneciente al municipio canario de Güímar. Un joven de 25 años perdió la vida tras ser sacado del mar por varios bañistas que se encontraban en el lugar, según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se registró concretamente en torno a las 20:27 horas, momento en el que los testigos de los hechos se percataron de la gravedad de la situación. Fueron precisamente estas personas presentes en la costa quienes lograron llevar a la víctima hasta la orilla e iniciaron de inmediato las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, al comprobar que el accidentado se encontraba en estado de parada cardiorrespiratoria.

Poco después, se desplazaron a la zona diversos efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes tomaron el relevo en las labores de auxilio hasta la llegada de los equipos médicos. Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo de la intervención y practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas durante varios minutos. A pesar de los esfuerzos conjuntos de todos los intervinientes, los profesionales sanitarios no obtuvieron resultado positivo y solo pudieron confirmar su fallecimiento en el mismo lugar del suceso.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil también se personaron en la zona para hacerse cargo de las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este trágico desenlace. La autoridad judicial competente procederá a los trámites habituales para el posterior traslado y autopsia del cadáver.

Este tipo de sucesos pone de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones a la hora de disfrutar de las zonas de baño en el archipiélago, respetando en todo momento la señalización marítima y las indicaciones de los servicios de salvamento. Las autoridades canarias recuerdan periódicamente la importancia de no subestimar el estado de la mar, especialmente en áreas de fuerte oleaje o corrientes traicioneras que pueden comprometer la seguridad de los bañistas.

El Centro Coordinador de Emergencias reitera que, ante cualquier incidencia en la costa, es vital contactar rápidamente con el número 112 para movilizar de forma inmediata a los recursos de emergencia necesarios, tal y como hicieron los testigos en esta ocasión, aunque lamentablemente no fuera suficiente para salvar la vida del joven.