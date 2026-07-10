Récord de gasto público en las Islas, los canarios pagan un 28% más.

El Estado autonómico sigue engordando en las Islas. Desde el año 2020, Canarias se ha consolidado como la cuarta región de España que más ha disparado su gasto, registrando un incremento del 28,8% en sus partidas. Solo Asturias, Navarra y La Rioja superan este ritmo de expansión presupuestaria.

Sin embargo, la realidad que viven los ciudadanos dista de las cifras que celebran los despachos. A pesar de que la inversión por habitante ha crecido un 23,9%, alcanzando los 3.455 euros anuales, los servicios esenciales en el Archipiélago arrastran deficiencias crónicas. El contribuyente canario paga más que nunca para sostener el sistema, pero el retorno en calidad y eficiencia no llega.

El agujero de la Sanidad y el estancamiento en Educación

El área de Sanidad devora actualmente el 37,1% de todo el presupuesto autonómico, tras un aumento de casi 910 millones de euros en el último lustro. Canarias es ya la segunda región que mayor porcentaje de sus cuentas destina a este fin.

Servicios sociales: el fracaso del modelo expansivo

El dato más revelador se encuentra en los servicios sociales. El presupuesto se ha disparado un 62% en cinco años, una cifra que sobre el papel resulta espectacular. La realidad es que Canarias es la tercera comunidad por la cola en esfuerzo relativo: apenas destina el 6,4% de sus presupuestos a esta área. Todo el incremento de fondos no ha servido para abandonar los últimos puestos de la tabla.

Mientras distintas asociaciones del sector se quejan de que los presupuestos son "menos sociales", los datos muestran el verdadero problema de fondo. El crecimiento del resto de partidas gubernamentales y la pesada losa de la deuda asfixian la capacidad de maniobra. En el conjunto del país, el coste de la deuda pública ha aumentado en más de 1.081 millones, tragándose casi el 15% del presupuesto autonómico.

Es un capital que sale del bolsillo de los trabajadores para pagar los excesos del pasado. Un escenario que confirma una máxima económica ineludible: multiplicar el gasto público no equivale a gestionar mejor.