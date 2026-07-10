Tacoronte estrena una ruta sacra autoguiada con códigos QR y contenidos en cinco idiomas

El Ayuntamiento de Tacoronte ha puesto en marcha la ruta sacra autoguiada "Tacoronte de mi alma", una iniciativa impulsada por la Concejalía de Turismo para acercar a vecinos y visitantes el rico patrimonio religioso del municipio mediante un recorrido interactivo apoyado en nuevas tecnologías.

La propuesta permitirá descubrir tres grandes ejes de la historia religiosa de la localidad: la arquitectura de sus templos, el arte sacro y las tradiciones vinculadas al fervor popular. Entre los principales atractivos destacan las explicaciones dedicadas al Santísimo Cristo de Tacoronte y a Santa Catalina, patrona del municipio, así como el valor del patrimonio inmaterial ligado a las celebraciones religiosas.

El itinerario ha sido diseñado por el doctor en Historia del Arte Antonio Marrero y cuenta con una veintena de soportes informativos distribuidos por diferentes puntos del casco urbano. Cada panel incorpora un código QR que da acceso a textos, fotografías y vídeos disponibles en castellano, inglés, alemán, francés e italiano, facilitando así la experiencia tanto a residentes como a turistas internacionales.

La iniciativa forma parte de la campaña de promoción turística "Tacoronte de mi alma", con la que el consistorio pretende poner en valor la identidad cultural de la ciudad y diversificar su oferta turística a través del patrimonio histórico y religioso. Según ha destacado el Ayuntamiento, este proyecto refuerza el trabajo desarrollado durante los últimos meses para dar mayor visibilidad a los recursos patrimoniales del municipio.

La presentación oficial de la ruta tuvo lugar este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tacoronte, donde se dieron a conocer los detalles de un recorrido concebido para realizarse de forma autónoma y accesible, combinando la visita física a los espacios con contenidos digitales que enriquecen la experiencia del visitante.