Un joven herido grave tras chocar su coche contra un árbol en Arrecife

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la noche de este martes en la isla de Lanzarote ha dejado a un joven de 28 años en estado crítico, después de que perdiera el control de su automóvil y terminara impactando de forma violenta contra un elemento del mobiliario urbano. Los servicios de emergencias tuvieron que desplegarse con rapidez para atender a la víctima, cuya vida corría peligro tras el fuerte impacto.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, el suceso tuvo lugar en torno a las 23:07 horas en la calle Salvador Allende, una vía situada en el término municipal de Arrecife. Por causas que aún se encuentran bajo investigación policial, el conductor se salió de la calzada y acabó empotrando su turismo frontalmente contra un árbol situado en los márgenes de la calle.

La magnitud de la colisión provocó que la estructura del vehículo quedara severamente deformada, dejando al ocupante sin posibilidad de salir por sus propios medios. Ante esta situación, el centro de coordinación activó de inmediato a los efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote. Los bomberos desplazados al lugar del siniestro tuvieron que emplear herramientas de excarcelación para cortar el amasijo de hierros y lograr liberar al conductor, en una maniobra compleja y vital para su posterior supervivencia.

Una vez que el hombre fue rescatado del interior del habitáculo, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo de la asistencia médica inicial. Los facultativos desplazados en una ambulancia medicalizada comprobaron que la víctima presentaba politraumatismos de carácter grave, unas lesiones severas que requerían atención hospitalaria inmediata. Tras ser estabilizado en el mismo lugar de los hechos, el paciente fue trasladado de urgencia al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde ingresó para recibir tratamiento especializado.

Paralelamente, agentes de la Policía Local de Arrecife se personaron en el escenario del accidente para asegurar el perímetro, regular el tráfico en la zona y facilitar las labores de los equipos de rescate. Los efectivos policiales se han hecho cargo de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las causas exactas que motivaron la pérdida de control del vehículo. Las pesquisas iniciales tratarán de determinar si factores como el exceso de velocidad, una posible distracción al volante o cualquier otro elemento externo influyeron en este trágico accidente nocturno en la capital conejera.