Canarias despliega unidades móviles para fomentar la donación de sangre

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha emitido un comunicado para recordar a los ciudadanos la necesidad vital de contribuir a las reservas sanitarias. El organismo subraya la importancia de realizar este acto altruista de forma regular, aconsejando hacerlo al menos dos veces al año. Estas aportaciones son imprescindibles para mantener un nivel de suministros adecuado que garantice el correcto funcionamiento de la atención médica.

Hay que tener en cuenta que estos fluidos y sus componentes no pueden fabricarse en un laboratorio. Por este motivo, el abastecimiento de los centros sanitarios depende en exclusiva de la solidaridad ciudadana. Gracias a cada aportación, los profesionales médicos pueden salvar a varias personas, lo que supone un recurso indispensable para quienes deben afrontar situaciones clínicas críticas, como intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, urgencias o trasplantes.

Con el firme propósito de acercar este proceso a la población, la Administración ha planificado un amplio despliegue de dispositivos móviles de extracción por toda la región. Al mismo tiempo, se mantendrán plenamente operativos los puntos fijos de atención en los hospitales de las diferentes islas.

Durante este fin de semana, los vecinos de la provincia oriental podrán acudir a la Feria Comercial del barrio de La Atalaya, en Santa María de Guía. Allí se ha habilitado un espacio en la Sociedad de la Atalaya con motivo de las fiestas locales. En Tenerife, se podrá hacer lo propio el sábado en San Isidro, dentro del municipio de Granadilla de Abona, y el domingo en el Parque Jardines de Ofra, situado en San Cristóbal de La Laguna.

Además, los principales centros de referencia mantienen sus puertas abiertas. El Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria recibirán a los voluntarios en distintos tramos horarios durante el fin de semana. En la isla vecina, el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria también atenderá a los donantes el sábado en horario ininterrumpido.

A lo largo de la próxima semana, el esfuerzo itinerante se intensificará. En el norte de Tenerife, localidades como Icod de los Vinos, La Orotava y La Guancha contarán con unidades móviles. También habrá presencia en puntos céntricos de San Cristóbal de La Laguna. De forma paralela, en Gran Canaria, los equipos visitarán Santa Brígida, el Club Náutico de Las Palmas y diferentes establecimientos hoteleros en San Bartolomé de Tirajana, además de varios centros comerciales de referencia.

El resto del archipiélago también se suma a esta red asistencial. En la isla de Fuerteventura, los profesionales sanitarios se desplazarán hasta Morro Jable y La Lajita, incluyendo el entorno del OasisWildlife. Por su parte, los residentes en Lanzarote tendrán a su disposición de lunes a viernes el punto de extracción habilitado en el Centro Comercial Deiland.