Canarias intenta solventar la ralentización generalizada del sistema judicial Atlante

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia del Gobierno de Canarias ha anunciado este miércoles que se encuentra trabajando de manera ininterrumpida para poner fin a las incidencias técnicas que están afectando a los tribunales del archipiélago. Según han indicado fuentes del Ejecutivo autonómico, se trata de una lentitud extrema detectada en el programa informático Atlante, la plataforma principal empleada por los juzgados de la región.

El problema, calificado oficialmente como una "ralentización generalizada", fue advertido el pasado miércoles alrededor de las nueve de la mañana. Pese a las dificultades evidentes para el trabajo diario de los funcionarios y magistrados, el Gobierno subraya que la infraestructura virtual ha permanecido operativa "en todo momento". Así, rechazan que se haya producido una caída total del servicio, lo que habría paralizado por completo la administración de justicia en la comunidad.

Nada más detectarse la incidencia, el departamento autonómico emitió una circular informativa a través de la red interna de la Administración. Este aviso técnico fue remitido de inmediato al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, así como a las diferentes secretarías coordinadoras provinciales, a la Secretaría de Gobierno y a las principales organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del sector.

En estos momentos, el Gobierno de Canarias mantiene un operativo conjunto en el que participan de "manera continuada y coordinada" los técnicos de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos. A este equipo se suman los especialistas de las empresas privadas encargadas del desarrollo y despliegue del programa Atlante, con el objetivo de identificar la raíz exacta del fallo informático y aplicar una resolución definitiva que devuelva la normalidad a las sedes judiciales.

Mientras se soluciona el problema de fondo, el Ejecutivo ha puesto en marcha un plan de contingencia para dar soporte técnico a los usuarios más perjudicados. En este sentido, se ha dado prioridad absoluta a los órganos e instituciones que se encuentran prestando los servicios de guardia, asegurando de este modo que las actuaciones procesales urgentes y los trámites inaplazables no sufran ninguna interrupción que pueda vulnerar los derechos de los ciudadanos.

Uno de los escollos más graves generados por esta lentitud del sistema ha sido la imposibilidad de utilizar correctamente las herramientas de certificación digital. Frente a estas dificultades detectadas, las autoridades han habilitado de urgencia una solución alternativa que permite a los jueces y letrados continuar avalando los documentos legales. Estas nuevas instrucciones han sido publicadas y comunicadas a todos los organismos afectados.

Finalmente, para garantizar que esta vía alternativa funciona sin contratiempos, el Gobierno regional ha contactado de forma directa con los distintos juzgados repartidos por las islas. El propósito de esta comunicación personalizada es explicar paso a paso el nuevo funcionamiento de la firma electrónica y facilitar toda la asistencia técnica necesaria para evitar el colapso de los juzgados.