El éxito de la Ley de Ciencia demuestra un pacto estable frente el aislamiento de Vox y la fractura del PSOE

La aprobación de la primera Ley de Ciencia en veinticinco años trasciende lo puramente académico para convertirse en una exhibición de músculo político por parte del Ejecutivo regional. En un momento de máxima fragmentación, el pacto liderado por Coalición Canaria y el Partido Popular, junto a sus socios de ASG y AHI, ha demostrado que su mayoría parlamentaria no solo es cuantitativa, sino profundamente operativa. Al desatascar un proyecto estratégico que llevaba un cuarto de siglo congelado en la parálisis burocrática, el bloque de gobierno se apunta un tanto de estabilidad clave, enviando un mensaje nítido de solvencia legislativa y desmontando los vaticinios de debilidad que la oposición intenta proyectar sobre el pacto de las islas.

Una izquierda dividida que no encuentra un modelo alternativo

El debate del texto ha vuelto a sacar a la luz la alarmante falta de sintonía estratégica en los bancos de la oposición de progreso, incapaces de articular un frente común ante una norma de indudable calado social. La fractura se evidenció de forma nítida en el sentido del voto: mientras Nueva Canarias se atrincheraba en un resto frontal y de corte corporativista para desgastar al Ejecutivo, el PSOE optaba por una ambigua abstención que denota incomodidad y falta de rumbo. Esta desconexión táctica del bloque de la izquierda parlamentaria penaliza su labor fiscalizadora y la retrata ante el sector investigador como un frente desnortado que prefiere el cálculo político antes que arrimar el hombro en los asuntos de Estado.

El laberinto ideológico de Vox y su aislamiento estratégico

El posicionamiento de Vox en esta jornada parlamentaria deja una de las lecturas más llamativas de la trastienda política canaria. Al votar en contra de la ley del brazo de los nacionalistas de izquierda, la formación se ha adentrado en un laberinto discursivo difícil de explicar a su electorado, supeditando una norma clave para retener el talento científico a debates ideológicos colaterales como las cuotas de género o la energía nuclear. Esta pinza involuntaria con la izquierda radical no solo aísla estratégicamente a Vox en la Cámara, sino que evidencia un alarmante bloqueo táctico donde el rechazo sistemático a las iniciativas de CC y PP parece pesar más que la búsqueda de soluciones reales para el Archipiélago.

Estabilidad y horizonte de la legislatura

Más allá del tablero puramente parlamentario, el desenlace de esta votación opera como un potente mensaje de certidumbre hacia el exterior. Al blindar con éxito una ley que requería un alto grado de consenso técnico, el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular no solo disipa los fantasmas de la debilidad gubernamental, sino que consolida una hoja de ruta previsible para los sectores económicos y académicos de las islas. Esta solvencia a la hora de articular mayorías estables en asuntos estratégicos sitúa al Ejecutivo regional en una posición de clara ventaja de cara a la segunda mitad de la legislatura, demostrando que el bloque de gobierno mantiene la iniciativa política y la capacidad de gestión frente a una oposición fragmentada y atrapada en sus propios dilemas tácticos.