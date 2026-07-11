El Parlamento canario responsabiliza a Torres y propone reformar la ley de contratos para futuras pandemias

La comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha aprobado el dictamen sobre la adquisición de material sanitario durante la pandemia, un documento que atribuye la responsabilidad política directa al expresidente autonómico y actual ministro, Ángel Víctor Torres, así como a su cúpula directiva. El texto, recogido por Europa Press, subraya las deficiencias en la fiscalización de los fondos públicos durante la crisis sanitaria y exige reformas urgentes para blindar los controles.

El dictamen ha salido adelante gracias a los votos favorables del Partido Popular, Vox, Coalición Canaria y AHI, frente al rechazo en bloque del PSOE y sus socios. Entre las conclusiones más demoledoras, la Cámara destaca la "quiebra gravísima" de control en el denominado caso RR7. En este expediente se abonaron cuatro millones de euros por adelantado a cambio de un millón de mascarillas que jamás fueron entregadas a la sanidad pública isleña. La respuesta del entonces Gobierno regional socialista ha sido calificada de "tardía, insuficiente y políticamente inaceptable".

El documento también pone el foco en los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama de la que formaba parte Koldo García. Por un importe de 12,2 millones de euros, los investigadores concluyen que tanto Torres como su exdirector del Servicio Canario de la Salud, Antonio Olivera, mantuvieron un papel político "activo, concreto y continuado". Según el texto, impulsaron actuaciones que resultan incompatibles con la alta magistratura de la Presidencia, aunque se reconoce que el material sanitario finalmente llegó a su destino y los pagos se abonaron tras las correspondientes entregas.

En relación con la mercantil Megalab, que facturó 5,8 millones, el Parlamento autonómico advierte de un patrón de acceso "privilegiado" a la red del Ejecutivo, si bien descarta indicios de irregularidades delictivas y admite que la empresa poseía solvencia y capacidad para realizar las pruebas diagnósticas necesarias en aquellos momentos críticos para la población.

Para evitar que el Estado de Derecho se vea nuevamente vulnerado por el descontrol administrativo, el Parlamento exige medidas contundentes. Entre ellas destaca la creación de un 'test de encaje' obligatorio, que forzaría a las instituciones a agotar las vías ordinarias y los medios propios antes de recurrir a la contratación de emergencia. También se reclama un registro cronológico interno de todas las reuniones y negociaciones con intermediarios, con el firme objetivo de clausurar los canales de decisión paralelos.

Finalmente, a nivel nacional, la Cámara solicitará al Estado la reforma del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para adaptarlo a futuras grandes crisis. Se pide, además, que las comisiones de investigación parlamentarias puedan acceder de forma confidencial a la información fiscal de las personas y empresas investigadas, dotando así de mayores recursos a la Intervención General para garantizar la transparencia y la adecuada protección del dinero del contribuyente.