El PP de Tenerife busca un frente común con el sector primario ante Mercosur y la incertidumbre del Posei

El Partido Popular de Tenerife reunió este viernes en Arico a más de un centenar de representantes del sector primario para analizar los principales desafíos que afrontan la agricultura, la ganadería y la pesca en la isla y recoger propuestas que contribuyan a garantizar su futuro.

Bajo el título 'Pasado, presente y futuro del sector primario', el encuentro sirvió como espacio de diálogo entre profesionales y responsables públicos, con el objetivo de abordar cuestiones que preocupan al sector, como el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el futuro del programa Posei o el relevo generacional en las explotaciones agrarias.

El presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso, aseguró que la formación quiere convertirse en "un aliado del sector" y defendió una política basada en la escucha y la acción. "Somos un partido que escucha y que hace; que analiza y actúa. Vamos de la mano del sector", afirmó.

Afonso advirtió de que agricultores, ganaderos y pescadores atraviesan un momento de incertidumbre y apostó por impulsar medidas que garanticen la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones. En este sentido, defendió un modelo que permita generar oportunidades y facilite el relevo generacional.

Durante la jornada también intervino el eurodiputado del PP, Gabriel Mato, quien trasladó un mensaje de tranquilidad sobre el futuro del Posei. Recordó que el Parlamento Europeo ya ha respaldado el mantenimiento del programa, con autonomía y financiación suficiente, y confió en que continúe siendo una herramienta clave para que el sector agrario de Canarias pueda competir en igualdad de condiciones.

Por su parte, el consejero de Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife, Valentín Correa, defendió el carácter estratégico del sector para la isla y advirtió de que "Tenerife no puede depender del exterior para sus productos básicos". Además, apostó por reforzar la soberanía alimentaria y proteger el paisaje agrario como elemento esencial del territorio.

Correa repasó las dificultades que ha afrontado el sector desde 2023, entre ellas la emergencia hídrica, la plaga de filoxera, el gran incendio forestal o la incertidumbre generada por el acuerdo con Mercosur.

Como respuesta a estos retos, destacó la inversión de 50,7 millones de euros impulsada por el Cabildo de Tenerife para el sector primario, destinada a la modernización de las explotaciones, la mejora de la seguridad hídrica, el bienestar y la protección animal, así como al impulso de la economía circular y del consumo de productos de kilómetro cero.