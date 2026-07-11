Feijóo aterrizará en Tenerife para la presentación de Carmen Pérez a la alcaldía de Santa Cruz

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viaja este viernes a la isla para respaldar en primera persona la candidatura de Carmen Pérez a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. El acto de presentación tendrá lugar este viernes 17 de julio a las 12:30 horas en el Parque Municipal García Sanabria, un enclave clave para marcar el inicio de una carrera electoral estratégica para los populares.

Junto a Feijóo estará el presidente autonómico del partido en Canarias, Manuel Domínguez. La presencia de la cúpula nacional y regional subraya la importancia que Génova otorga a la capital tinerfeña. Recuperar el bastón de mando y asentar políticas de mercado ágiles en la ciudad es una absoluta prioridad para la formación.

Un perfil económico para reactivar la capital

Carmen Pérez no es una recién llegada a la administración, pero representa una renovación pragmática en el liderazgo municipal. Actual concejal de Empleo, Turismo y Comercio, y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, su labor diaria implica tomarle el pulso a la economía local. Su perfil encaja con la urgencia de atraer inversión, eliminar trabas burocráticas y dar oxígeno a los autónomos y pequeños empresarios de la ciudad. Pérez defiende la colaboración público-privada como el motor real para sacar adelante proyectos y elevar la competitividad turística de Santa Cruz frente a otros destinos.

La elección de Pérez supone un cambio de rumbo respecto a los anteriores comicios. Sustituye como cabeza de cartel a Carlos Tarife, quien fue el candidato del PP en las elecciones de 2023. Tarife, muy volcado durante este tiempo en el área de Servicios Públicos y Urbanismo, sostuvo al partido en momentos institucionales complejos. Sin embargo, la dirección popular opta ahora por dar el máximo protagonismo a una gestora con un perfil netamente económico. Buscan ensanchar la base electoral atrayendo a los sectores productivos que demandan menos impuestos y más agilidad en los despachos.

El desembarco de Feijóo este viernes en el García Sanabria no es una simple foto de campaña. Es un mensaje de confianza hacia un modelo de gestión que pretende convertir a Santa Cruz de Tenerife en un polo de libertad económica en el Archipiélago.