Fin de la alerta por incendios en Canarias al remitir el episodio de altas temperaturas

El Gobierno autonómico, mediante la Dirección General de Emergencias, ha tomado la decisión de dar por concluida la alarma por riesgo de fuegos forestales en las islas de El Hierro, La Palma, Tenerife, La Gomera y Gran Canaria. Esta medida ha entrado en vigor a partir de las 20:00 horas de este mismo viernes, suponiendo un alivio para los servicios de extinción y la población local tras unos días de intensa preocupación.

La resolución ha sido adoptada tras analizar detenidamente la información meteorológica más reciente facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otros organismos de observación. Los datos confirman el fin del intenso episodio de calor que había disparado los termómetros en el archipiélago, reduciendo significativamente el estrés hídrico de la vegetación y, en consecuencia, la probabilidad de que se originen focos descontrolados.

El repliegue operativo se enmarca dentro de la estricta aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca). Con esta actualización, Gran Canaria y la provincia de Santa Cruz de Tenerife retornan a la fase de prealerta, un estado de vigilancia que permanece activo de forma ininterrumpida desde el pasado 1 de junio, coincidiendo con el inicio tradicional de la temporada estival.

Pese a la mejora de las condiciones atmosféricas, las autoridades insulares insisten en que el territorio se encuentra en la época de máximo peligro. La sequedad acumulada en los montes canarios durante los meses de invierno y primavera obliga a mantener un retén de cautela. Las administraciones públicas continúan pidiendo a residentes y turistas que extremen las precauciones en las zonas forestales y de medianías para evitar negligencias fatales.

En este sentido, cabe recordar que siguen vigentes diversas restricciones habituales en esta época del año. Las quemas agrícolas, el uso de maquinaria que pueda generar chispas en áreas boscosas y la utilización de fuego en áreas recreativas fuera de los espacios habilitados están sujetos a un riguroso control. La colaboración ciudadana resulta vital, por lo que se ruega alertar inmediatamente a los servicios de emergencia ante el menor avistamiento de humo.

Los diferentes cabildos insulares, así como los ayuntamientos afectados, mantienen activados sus propios planes de autoprotección y operativos de vigilancia preventiva. El despliegue coordinado entre el Ejecutivo autonómico, las corporaciones locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado demuestra ser la herramienta más eficaz para salvaguardar el rico patrimonio natural del archipiélago frente a la amenaza constante de las llamas.