Llega a las costas de Lanzarote un cayuco con ocho inmigrantes ilegales a bordo

Un total de ocho inmigrantes irregulares han logrado alcanzar en la madrugada de este sábado el litoral del municipio de Teguise, situado en la isla de Lanzarote. La embarcación, descrita como un cayuco tradicional, consiguió sortear los controles marítimos y tocó tierra por sus propios medios amparada por la oscuridad de la noche, sumándose a la incesante presión migratoria que padece el archipiélago canario desde hace varios años.

Según ha informado a la agencia Europa Press el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112), dependiente del Gobierno regional, el aviso que alertaba de la presencia de estas personas indocumentadas se registró en torno a la una de la madrugada. De inmediato, se activó el protocolo habitual y se desplazaron al lugar efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asegurar la zona y proceder a la correspondiente filiación de los recién llegados.

Una vez en tierra firme, el grupo de sin papeles, que estaba compuesto mayoritariamente por hombres jóvenes —en concreto, siete varones y una única mujer—, fue valorado a pie de playa por el personal sanitario que acudió al aviso. Los facultativos del Servicio de Urgencias Canario y los voluntarios de Cruz Roja confirmaron tras un chequeo inicial que todos los integrantes de la expedición clandestina presentaban un cuadro clínico estable después de la peligrosa travesía oceánica.

Gracias a esta pronta atención médica, se determinó que los inmigrantes arribaron a la costa insular en buen estado de salud. Por este motivo, las autoridades sanitarias desplazadas determinaron que no se precisaba de ningún traslado urgente a un centro hospitalario, limitando la asistencia a los cuidados básicos y preventivos que se prestan de manera protocolaria tras este tipo de desembarcos irregulares.

Este nuevo goteo de embarcaciones pone de manifiesto la continua llegada de contingentes a España a través de la conocida como ruta atlántica. A pesar de su extrema peligrosidad, las mafias que trafican con seres humanos continúan lucrándose poniendo en riesgo miles de vidas. Las diferentes administraciones autonómicas han reclamado en múltiples ocasiones al Gobierno una mayor implicación y la puesta en marcha de medidas efectivas para frenar el descontrol fronterizo.

La presión estructural que sufren enclaves como Lanzarote o Fuerteventura sigue incrementándose semana a semana. Este último incidente deja en evidencia la urgente necesidad de establecer una política de fronteras rigurosa que respete la integridad territorial y desincentive de forma clara las salidas desde los países emisores en el continente africano.