Más de 26.000 opositores se examinan para acceder a una de las 3.240 plazas de la Guardia Civil

Un total de 26.806 personas se enfrentan este sábado a las pruebas de acceso para lograr una de las 3.240 plazas ofertadas este año por la Guardia Civil. Los exámenes, que evalúan tanto conocimientos teóricos como aptitudes psicotécnicas, se desarrollan en una única jornada distribuidos en una veintena de sedes por todo el territorio nacional.

El perfil de los aspirantes refleja un cambio significativo en las últimas convocatorias del Instituto Armado. Del total de inscritos, 8.696 son mujeres, lo que representa un 32,44% de los opositores. Además, destaca el alto nivel formativo de los candidatos: 9.194 poseen algún tipo de titulación universitaria o profesional. Entre ellos, 903 cuentan con un título de máster y 9 han alcanzado el grado de doctorado. La edad media de las personas que optan a estas plazas se sitúa en los 27 años.

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas eliminatorias: conocimientos, aptitud física, entrevista personal y un exhaustivo reconocimiento médico. Para la realización de la primera criba de este sábado, la Guardia Civil ha habilitado veinte sedes en doce comunidades autónomas. Las pruebas se realizan de forma simultánea en ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia o Zaragoza. En el caso de Canarias, se han registrado 693 opositores, divididos entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 266 candidatos, y la de Las Palmas, que acoge a 427.

Antes de llegar a esta exigente jornada, los opositores han tenido que superar la fase de concurso. En esta etapa previa se han evaluado los méritos aportados por cada participante, siempre que cumplieran los requisitos básicos fijados por el Ministerio del Interior: tener nacionalidad española, una edad comprendida entre los 18 y los 40 años, carecer de antecedentes penales y contar, como mínimo, con el título de Educación Secundaria Obligatoria.

El examen teórico al que se enfrentan los futuros agentes consta de un exigente cuestionario sobre conocimientos generales, idiomas, ortografía y gramática, además de la batería de test psicotécnicos. Quienes logren la puntuación necesaria avanzarán hacia las temidas pruebas físicas, que incluyen un circuito de agilidad, una carrera de resistencia de dos kilómetros, flexiones adaptadas por sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los candidatos que superen con éxito las pruebas físicas, la entrevista personal para evaluar su idoneidad psicológica y el reconocimiento médico, darán el paso definitivo en su carrera. Todos ellos ingresarán en la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) o en el prestigioso Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid). Allí completarán un curso académico que culminará con 40 semanas de prácticas en diversas unidades, momento en el que se convertirán oficialmente en guardias civiles profesionales al servicio de España.