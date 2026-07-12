Arona, de la hiperregulación a la chabola. Cómo la parálisis del suelo empuja a cientos de familias a la marginalidad.

Un informe reciente elaborado por Cáritas Diocesana constata la existencia de 307 personas en situación de sinhogarismo en el municipio. Una cifra que, al sumar los 22 asentamientos informales repartidos por la localidad, eleva el número de afectados a un rango de entre 470 y 885 individuos.

El mito de la red de seguridad estatal

El diagnóstico de la entidad eclesial desmonta la eficacia del llamado escudo social. El dato más revelador del estudio indica que el 77,7% de estas personas no percibe ningún tipo de ayuda, pensión o subsidio. La red de seguridad estatal, sufragada con una recaudación fiscal récord, resulta inoperante en la base. Lejos de ser un problema de falta de gasto público, el documento señala a las persistentes barreras administrativas como un factor desencadenante de esta marginación. La burocracia institucional levanta un muro que bloquea el acceso al sistema.

A las trabas legales se suma la precariedad laboral y la falta de respuesta sanitaria. El informe detalla que un 59,9% de los afectados presenta problemas de adicciones y un 14% sufre patología dual (trastorno mental y adicción). El sistema público no llega a las chabolas, cuevas, caravanas y edificios inacabados donde malviven estas personas. El abandono es físico; el 51,2% sobrevive sin acceso a agua potable.

Intervencionismo y parálisis inmobiliaria

El perfil de los afectados ilustra las consecuencias de un mercado de la vivienda intervenido y una legislación de extranjería inflexible. El 69,8% de las personas en exclusión son extranjeros, de los cuales un 36,2% son extracomunitarios. Sin un marco que permita la integración laboral ágil y frente a una oferta de vivienda asfixiada por la inseguridad jurídica, la única salida para cientos de familias es la calle. Detrás de las cifras hay hombres de mediana edad, pero también un incremento preocupante de mujeres y unidades familiares con menores, que se han duplicado en el último semestre.

La cronicidad del problema evidencia que el sistema gestiona la pobreza, pero no la soluciona. El 52,1% lleva más de un año en exclusión residencial, y un 14% supera el lustro. El Ayuntamiento de Arona ha anunciado su voluntad de coordinar acciones con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para implementar soluciones. Mientras la administración redacta planes estratégicos, la realidad en el sur de la isla demuestra que la hiperregulación sigue empujando a los ciudadanos a los márgenes de la sociedad.

Las chabolas son un problema para el turismo

La proliferación de infraviviendas a las puertas de nuestros complejos hoteleros supone un lastre directo para la competitividad turística de Canarias. Cuando el visitante se topa con un paisaje de chabolas y caravanas, la imagen de destino de excelencia se rompe. Esta estampa de exclusión, provocada por la parálisis urbanística y el intervencionismo en el mercado de la vivienda, ahuyenta la inversión y devalúa la experiencia del viajero, que exige entornos seguros. Tolerar este fracaso institucional en pleno sur de Tenerife empuja al turista de calidad hacia mercados competidores, deprimiendo los precios del sector y poniendo en jaque el principal motor económico de las islas.

Desregulación y mercado frente al fracaso burocrático

La verdadera solución a esta emergencia habitacional no pasa por engordar las listas de espera de los servicios sociales ni por multiplicar los planes estratégicos, sino por liberar el mercado de la vivienda. Es urgente acometer una desregulación urbanística profunda que permita movilizar el suelo disponible y agilizar la concesión de licencias en los municipios turísticos. Solo devolviendo la seguridad jurídica a los propietarios y eliminando las trabas de las actuales leyes intervencionistas se logrará multiplicar la oferta de alquileres, reduciendo los precios de forma natural para que las personas vulnerables puedan acceder a un techo sin depender de una caridad estatal que nunca llega.

Resulta imprescindible aplicar una poda burocrática drástica que devuelva a estas personas al circuito productivo. La administración debe dejar de ser un embudo y facilitar la inserción, eliminando las barreras administrativas que condenan a cientos de ciudadanos y extranjeros a la economía sumergida y la marginalidad. Si se flexibiliza el mercado de trabajo y se sustituye el laberinto del subsidio por un marco que incentive la creación de empleo, las familias recuperarán su autonomía financiera, vaciando así los asentamientos informales que hoy crecen a la sombra de la hiperregulación en el sur de Tenerife.