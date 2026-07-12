El Cook Music Fest calienta motores para tres días de grandes conciertos en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife ya está lista para recibir una de las grandes citas musicales del verano. El Cook Music Fest celebrará su edición de 2026 del 16 al 18 de julio en el recinto portuario de la capital tinerfeña, donde miles de personas disfrutarán de tres jornadas de música en directo con algunos de los artistas más destacados de la escena latina, urbana y tropical.

El festival volverá a convertir a Santa Cruz en un punto de encuentro para público llegado de todas las islas y de distintos puntos de la Península, con un cartel que reúne a figuras internacionales y artistas de primer nivel.

El jueves, Don Omar abre un festival con lleno asegurado

La primera jornada, el jueves 16 de julio, estará dedicada a la música urbana. El puertorriqueño Don Omar encabezará una noche en la que también actuarán Myke Towers, Farruko y Lola Índigo, entre otros artistas.

La expectación por esta jornada ha sido máxima desde el primer momento. Las entradas para el concierto de Don Omar se agotaron pocos minutos después de salir a la venta, impulsadas por el atractivo de ser la única actuación del artista en Europa dentro de su gira de despedida. Además, el festival ya había demostrado meses antes su enorme tirón al vender las 5.000 entradas de preventa en apenas unas horas, incluso antes de desvelar el cartel completo.

Chayanne protagoniza una de las noches más esperadas

El viernes 17 de julio llegará el turno del pop y la música latina con uno de los conciertos más esperados del verano: el regreso de Chayanne a Tenerife tras casi dos décadas. Compartirá escenario con Olga Tañón, Gente de Zona, Greeicy y Emily Estefan, en una jornada pensada para varias generaciones de seguidores.

Salsa y merengue para despedir el festival

El cierre, previsto para el sábado 18 de julio, estará protagonizado por los ritmos tropicales. Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Los Hermanos Rosario pondrán el broche final con una noche dedicada a la salsa y el merengue.

Mucho más que música

Además de los conciertos, el Cook Music Fest ofrecerá una amplia zona gastronómica, espacios de ocio y diferentes experiencias para los asistentes, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del verano en Canarias.

Durante tres días, Santa Cruz de Tenerife volverá a situarse en el centro del panorama musical nacional con un festival que reunirá a miles de personas y a algunos de los artistas más populares del momento.