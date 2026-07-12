El Puerto de la Cruz se prepara para la Embarcación de la Virgen del Carmen este martes

El Puerto de la Cruz ya cuenta las horas para celebrar uno de los actos más emblemáticos de su calendario festivo. La tradicional Embarcación de la Virgen del Carmen volverá a reunir este martes a miles de vecinos, fieles y visitantes en una jornada marcada por la devoción, la tradición y el estrecho vínculo del municipio con el mar.

Cada mes de julio, la ciudad vive una de sus citas más esperadas con una celebración que trasciende el ámbito religioso para convertirse en un auténtico acontecimiento social, cultural y turístico. La imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, recorrerá las calles del casco histórico antes de llegar al muelle pesquero, donde será embarcada para navegar por la bahía acompañada por decenas de embarcaciones engalanadas y el fervor de miles de personas.

La Embarcación de la Virgen del Carmen está considerada una de las manifestaciones religiosas y populares más representativas de Canarias. Año tras año, atrae a visitantes de distintos puntos del archipiélago y de fuera de las islas, que acuden al Puerto de la Cruz para presenciar un acto cargado de simbolismo y emoción.

Una tradición con profundas raíces marineras

La devoción a la Virgen del Carmen forma parte de la historia del municipio desde hace más de un siglo. La celebración nació de la estrecha relación del Puerto de la Cruz con el mar y con quienes han dedicado su vida a la pesca y a la navegación, convirtiéndose con el paso de los años en una de las señas de identidad de la ciudad.

El momento más esperado llegará cuando la imagen sea trasladada hasta el muelle y embarcada para recorrer las aguas de la bahía. Las sirenas de los barcos, el sonido de la música y los aplausos de los asistentes crean cada año una de las estampas más reconocibles del verano en Tenerife.

Programa previsto para el martes

Según el programa de las fiestas, la jornada comenzará con los actos religiosos en honor a la Virgen del Carmen y continuará con la procesión por las calles del centro histórico del municipio. Posteriormente, la imagen llegará al muelle pesquero para protagonizar la tradicional embarcación, el acto central de la celebración.

Se espera una gran afluencia de público, por lo que las autoridades recomiendan acudir con tiempo suficiente y utilizar el transporte público siempre que sea posible. También está previsto que se establezcan restricciones de tráfico en el entorno del casco histórico durante buena parte de la jornada para facilitar el desarrollo de la procesión y garantizar la seguridad de los asistentes.

Una de las grandes citas del verano en Tenerife

La Embarcación de la Virgen del Carmen constituye el momento culminante de las Fiestas del Gran Poder de Dios y de Nuestra Señora del Carmen, que durante varias semanas llenan el Puerto de la Cruz de actividades religiosas, culturales y populares.

Con todo preparado para la celebración, el municipio afronta la recta final antes de una jornada que volverá a convertir su litoral en el escenario de una de las tradiciones más queridas de Canarias, un encuentro entre el mar, la fe y la identidad de un pueblo que mantiene viva una de sus costumbres más arraigadas.