Las Más Carillas y los Más Carotas

El PSOE canario ha encontrado sus más profundas raíces marxistas para enfrentar las conclusiones, testimonios y documentos que la Comisión del caso Mascarillas en el Parlamento de Canarias ha arrojado -de forma más bien tibia, pero sin fisuras- sobre las responsabilidades políticas inherentes a la gestión sanitaria del Gobierno durante la pandemia. O dicho en plata: los chanchullos y golferías que hicieron posible que un grupo de desaprensivos se llenara los bolsillos de forma obscena, mientras miles de ciudadanos se enfrentaban a la incertidumbre, el miedo y la muerte, ocasionando un grave quebranto a las arcas públicas y poniendo en peligro la salud de las personas.

Y el marxismo de los socialistas canarios se encarna perfectamente en la célebre escena de Groucho Marx en Sopa de ganso, en la que, pillado in fraganti en un engaño de alcoba, no duda en negar la evidencia ante su desconcertada acusadora, con la frase "¿A quién vas a creer: a mí o a tus propios ojos?". Pues algo así pretenden argumentar los más forofos socialistas (algunos, más inteligentes, están optando por un prudente silencio, en la esperanza de sobrevivir a la catástrofe judicial y política que más pronto que tarde llegará), intentando hacernos creer aquel otro clásico de la televisión de hace unos años con el que el mentalista Anthony Blake cerraba sus espectáculos: "Y recuerden: todo lo que ustedes han visto es fruto de su imaginación, no le den más vueltas, no tiene sentido".

Ya es innegable, para cualquiera con ojos en la cara y más de dos neuronas en la cabeza, que el Gobierno del Pacto de las Flores intervino y favoreció deliberadamente a empresas concretas en la compraventa de material sanitario, y más concretamente a Soluciones de Gestión, Megalab y RR7, con importes superiores a los 20 millones de euros. Que ignoró las advertencias de funcionarios públicos en los sistemas de control y verificación de esos suministros. Que ocultó la implicación política y cercenó la posibilidad de dar explicaciones mientras tuvieron la mayoría para hacerlo. Que hubo quebranto económico grave de las arcas públicas, al pagar millonarias facturas por material que no llegó, o que lo hizo en unas condiciones que hacían imposible su utilización sin poner en riesgo la salud. Que desmontaron todo el sistema legal y organizativo de gestión de crisis para adulterar el proceso y tener las manos libres en adjudicaciones sin controles ni asumir responsabilidades por sus actos. Y todo ello, probado y comprobado sin lugar a la menor duda.

Y tampoco pueden seguir con la estrategia del avestruz, frente a las pruebas que implican no solo al director del SCS y mano derecha del presidente, Antonio Olivera, en los contactos con las empresas de la trama corrupta, sino del propio Ángel Víctor Torres en la tramitación de pagos y la disposición a forzar los criterios y voluntades de los funcionarios públicos que obstaculizaran su camino, además de mentir de forma descarada ante la propia comisión. Y tampoco hay que olvidar, por mucho que se empeñen, que no están dirimidas las responsabilidades judiciales: la Fiscalía Europea ha asumido (eso sí, lenta y desesperantemente) la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, por los indicios de haber utilizado fondos europeos en sus delitos. Y en la reciente sentencia firme contra Ábalos, Koldo y Aldama, es decir, contra la organización criminal de esta trama corrupta (nada de "presunta"), se ha abierto una pieza separada exclusivamente destinada a Baleares y Canarias, donde más pingües beneficios consiguieron. ¿En qué cabeza cabe que esos mismos actores criminales -insisto, ya no presuntos, porque están condenados- "trincaron" todo lo que pudieron con sus sistemas corruptos en todas partes… menos en Canarias, donde fueron limpios, santos e inmaculadaos?

Pues no. Aquí, no. El corifeo y conjunto de coros y danzas, cada vez más desafinado, que entona las angelicales loas a Ángel Víctor Torres, no se cansa de hacer el ridículo. El día en que había que presentar y debatir las conclusiones de la comisión de investigación de sus casi dos años de trabajo, no tuvieron mejor ocurrencia que dar la espantada, darse a la fuga y desaparecer (como los 4 millones que unos amiguetes suyos se "mamaron" a cambio de un millón de mascarillas que nunca llegaron), en un espectáculo antidemocrático en el que no tuvieron la decencia ni de devolver las dietas por ausentarse de su puesto de trabajo.

Es más, la portavoz socialista (le va la vida, el puesto y el sueldo en ello, claro), en un alucinante ejercicio de victimismo lastimero, en lugar de pedir disculpas, afrontar la responsabilidad u ofrecer alguna explicación creíble para alguien con más de 7 años, acudió a la teoría de la conspiración para ilustrarnos en cuanto a que en realidad todo era una persecución injusta y vengativa. Lo que correspondía en justicia era erigir un monumento a tan alto prócer de la patria (quizá aprovechando el hueco del llamado Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife), honrar su zaherido pecho con cuantas medallas, honores y distinciones le quepan sin que su peso quiebre su espalda cansada, y -ya puestos- aprovechar los recientes contactos con el Papa para solicitar la apertura de su proceso de beatificación, que culminará sin duda con la canonización cuando su cuerpo incorrupto repose en camposanto.

Y es que, en Canarias, podremos tener una hora menos. Pero el tiempo pondrá las cosas en su sitio para dejar claro que también nos ha correspondido en este caso tener las Más Carillas y los Más Carotas.