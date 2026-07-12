Muere un hombre ahogado en la piscina de un hotel de Fuerteventura

Un varón ha perdido la vida este sábado tras ser rescatado del agua en estado de parada cardiorrespiratoria en las instalaciones de un complejo turístico situado en la zona de Esquinzo, perteneciente al municipio de Pájara, en la isla canaria de Fuerteventura. Según ha detallado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde, interrumpiendo la normalidad del recinto vacacional.

La secuencia del trágico suceso dio comienzo alrededor de las 13:00 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada de alerta en la que se comunicaba la grave situación. El vigilante que prestaba servicio en el alojamiento turístico acababa de sacar del agua a la víctima, que presentaba síntomas evidentes de ahogamiento y no reaccionaba. De forma inmediata, el centro coordinador procedió a la activación de los recursos médicos y de seguridad necesarios para atender la urgencia.

Mientras las ambulancias se dirigían al lugar, la atención primaria resultó ser un factor crucial. Un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC), presente en la sala operativa, estableció contacto directo mediante teleasistencia con el lugar de los hechos. El profesional sanitario fue el encargado de proporcionar las indicaciones precisas al trabajador del recinto para que comenzara a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas. Además, se le indicó la correcta aplicación de un desfibrilador semiautomático disponible en las instalaciones, el cual llegó a efectuar una descarga sobre el paciente en un intento de revertir el colapso.

Minutos después de la primera llamada, se personaron en el complejo vacacional los efectivos del Servicio de Urgencias Canario a bordo de una ambulancia medicalizada. El personal sanitario especializado tomó el relevo en la asistencia al afectado y procedió a aplicarle tácticas de reanimación cardiopulmonar avanzadas. Pese a los esfuerzos continuados y a la rápida intervención de todos los eslabones de la cadena de supervivencia, las técnicas médicas no lograron el resultado esperado y los facultativos no tuvieron más remedio que confirmar de manera oficial el fallecimiento del individuo.

Tras certificarse el fatal desenlace, el operativo médico dio paso a la actuación de las autoridades policiales. Los agentes de la Guardia Civil desplazados a la costa sur de la isla se hicieron cargo de la custodia del cadáver y procedieron a iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer los detalles de lo sucedido. Este procedimiento habitual en este tipo de incidentes servirá para determinar las causas exactas que propiciaron el suceso, a la espera de los resultados concluyentes que arroje la autopsia en el Instituto de Medicina Legal.