Nico Brussino deja el Dreamland Gran Canaria tras cinco temporadas históricas

El Dreamland Gran Canaria ha anunciado este sábado la salida de Nico Brussino, uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del club. El alero argentino no continuará en la disciplina amarilla tras cinco temporadas, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para el traspaso de sus derechos federativos y deportivos.

La marcha de Brussino supone el adiós de una de las piezas clave del equipo durante el último lustro. El internacional argentino disputó 292 encuentros con la camiseta amarilla y fue protagonista de algunos de los mayores éxitos del club, entre ellos la conquista de la Eurocopa en 2023.

Además de su peso sobre la pista, el escolta deja una huella imborrable en las estadísticas del Gran Canaria. Se marcha como el segundo máximo anotador de la historia de la entidad, con 2.982 puntos, y como el mejor triplista de todos los tiempos del club, con 511 lanzamientos convertidos desde la línea de tres. También ocupa el tercer puesto histórico en valoración, con 3.313 créditos.

En el comunicado oficial, el Dreamland Gran Canaria agradeció al jugador su "trabajo, esfuerzo y dedicación" durante estas cinco campañas y le deseó "la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional".

La salida de Brussino se produce en plena reconstrucción del proyecto deportivo tras el descenso a Primera FEB, categoría a la que el conjunto amarillo regresa después de 31 temporadas consecutivas en la élite del baloncesto español.

El argentino se suma a una larga lista de bajas en el mercado estival, en el que también han abandonado el club Mike Tobey, Eric Vila, Andrew Albicy, Isaiah Wong, Kassius Robertson, Brandon Jefferson, Ziga Samar y Chimezie Metu. En paralelo, la entidad ya ha comenzado a perfilar su nuevo proyecto con las incorporaciones de Marques Townes, Jón Axel Gudmundsson y Luke Fischer, además del entrenador Bruno Savignani y el director deportivo Francesc Solana.