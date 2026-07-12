Qué hacer hoy domingo en Canarias

El segundo domingo de julio llega cargado de propuestas para quienes quieran disfrutar del fin de semana sin salir de Canarias. Desde una de las romerías más multitudinarias del Archipiélago hasta fiestas populares, eventos deportivos internacionales y actividades para toda la familia, la agenda de este domingo ofrece opciones para todos los gustos.

La Laguna celebra la gran Romería de San Benito

El principal protagonista de la jornada es la tradicional Romería Regional de San Benito Abad, en La Laguna, considerada la romería más representativa de Canarias y una de las más importantes de España. Miles de personas participan cada año ataviadas con el traje típico canario, acompañando carretas, parrandas, agrupaciones folclóricas y ganado en una jornada que convierte las calles del casco histórico en una gran fiesta popular.

Continúan las fiestas del Carmen

Numerosos municipios celebran este domingo actos incluidos en las tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Carmen, con procesiones, verbenas, actividades infantiles y actuaciones musicales que sirven de antesala a las celebraciones principales de la próxima semana.

En Gran Canaria destacan las fiestas populares en distintos municipios costeros, con música en directo y gastronomía, contando con actividades para todos los públicos durante toda la jornada en Arguineguín y otros eventos en La Isleta.

El Mundial de Windsurf pone el espectáculo en Pozo Izquierdo

Los amantes del deporte también tienen una cita en Gran Canaria con la última jornada del Gran Canaria Windsurf World Cup, una de las pruebas internacionales más importantes del circuito, que reúne a algunos de los mejores especialistas del mundo en Pozo Izquierdo.

Mercados, gastronomía y artesanía

El domingo también es una buena oportunidad para recorrer mercadillos agrícolas, ferias artesanales y espacios gastronómicos repartidos por diferentes municipios de las islas, donde productores locales ofrecen productos frescos, artesanía y cocina tradicional canaria.

Un domingo para disfrutar al aire libre

Las playas, senderos y espacios naturales vuelven a convertirse en una de las opciones favoritas para residentes y visitantes. Las buenas condiciones meteorológicas previstas para la jornada invitan a disfrutar del litoral, realizar rutas de senderismo o visitar alguno de los numerosos miradores del Archipiélago.

Una agenda que anticipa una intensa semana

El domingo sirve además como antesala de una semana repleta de celebraciones en Canarias, con especial protagonismo para las fiestas del Carmen y grandes eventos musicales que comenzarán en los próximos días, como el Cook Music Fest en Tenerife.

Sea cual sea el plan elegido, Canarias despide el fin de semana con una amplia oferta de ocio repartida por todas las islas, donde la tradición, la música y las actividades al aire libre vuelven a ser las grandes protagonistas.