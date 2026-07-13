Aitor Sanz se retira tras 13 años en el CD Tenerife y pasa al cuerpo técnico

El capitán del CD Tenerife, Aitor Sanz, ha anunciado este lunes su retirada del fútbol profesional después de una trayectoria de casi 25 años, 13 de ellos defendiendo la camiseta blanquiazul. El centrocampista madrileño cierra una de las etapas más emblemáticas de la historia reciente del club, aunque no abandonará la entidad, ya que desde esta temporada pasará a formar parte del cuerpo técnico que encabeza Álvaro Cervera.

A sus 41 años, Sanz pone punto final a una carrera en la que disputó 408 partidos oficiales con el Tenerife, convirtiéndose en el segundo futbolista con más encuentros en la historia del club, solo por detrás de Alberto Molina. En ese tiempo marcó 13 goles y se ganó el reconocimiento de la afición por su compromiso, liderazgo y capacidad para sobreponerse a las lesiones.

Durante una emotiva comparecencia celebrada en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el ya exfutbolista reconoció que la decisión no ha sido sencilla, aunque considera que era el momento adecuado para cerrar esta etapa. Aseguró que, aunque le habría gustado seguir jugando, el club está por encima de cualquier interés personal y cree que su incorporación al cuerpo técnico representa la mejor forma de seguir ayudando al Tenerife.

Sanz llegó al conjunto blanquiazul en el verano de 2013 procedente del Real Oviedo y desde entonces se convirtió en una referencia dentro y fuera del vestuario. Vivió dos promociones de ascenso a Primera División que terminaron sin premio y también sufrió el reciente descenso del equipo, aunque tuvo la oportunidad de capitanear el regreso inmediato al fútbol profesional.

Con su retirada concluye una de las carreras más longevas e importantes del Tenerife, pero Aitor Sanz seguirá formando parte del día a día del club desde el banquillo, iniciando una nueva etapa junto al cuerpo técnico de Álvaro Cervera.